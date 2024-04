La nouvelle LFDE cible la gestion privée et l’Europe

« Nouvelle dimension, nouvelles ambitions ». C’est ainsi que, dix mois après la conclusion de son rachat à 100?% par L a Banque Postale AM (LBP AM), La Financière de l’Echiquier (LFDE) se présente. La boutique de gestion fondée en 1991 par Didier Le Menestrel et Christian Gueugnier a en effet absorbé au 1 er avril Tocqueville Finance, l’autre maison de gestion appartenant à LBP AM depuis 2009. Ces deux acteurs, aux encours à peu près égaux, donnent naissance à une « Nouvelle LFDE », forte de 27 milliards d’euros d’encours, dont 25 milliards sur les actions, et de 55 gérants et analystes sur un total de 170 collaborateurs. L’ensemble s’insère dans LBP AM, qui gère 70 milliards d’euros, en comptant LFDE.

Tous deux nés au début des années 1990 et spécialisés dans la gestion actions de conviction, pour servir principalement les conseillers en gestion de patrimoine, LFDE et Tocqueville présentent des ADN similaires. Pourtant, les dirigeants de LFDE ont surtout insisté sur la complémentarité des deux acteurs. « Surtout connue pour sa gestion qualité croissance, LFDE va désormais s’enrichir de gestions blend et value avec Tocqueville », a souligné Olivier de Berranger, le directeur général et co-directeur des investissements de LFDE, lors d’une conférence de presse qui se tenait le 23 avril. La complémentarité est tellement forte, qu’aucun fonds n’a été fusionné, a assuré Michel Saugné, l’autre co-directeur des investissements et membre du comité exécutif de LFDE. Même la marque Tocqueville a été conservée. Elle est « très appréciée du réseau La Banque Postale », explique Michel Saugné, qui a ajouté qu’avoir deux marques était « une force et un atout ».

La réunion des deux acteurs permet d’aboutir à quinze stratégies de gestion (onze sur les actions), notamment cinq disposant de plus de 3 milliards d’euros d’encours : blend , thématiques, small et mid caps , croissance et value . De plus, six fonds affichent plus de 1 milliard d’euros d’encours. Côté clientèle, la complémentarité est aussi revendiquée et l’ensemble sert aujourd’hui à 54?% des clients wholesale (dont 23?% de CGP) et à 39?% des institutionnels.

Objectif 15-20?% d’encours distribués en Europe

En se rapprochant de Tocqueville, LFDE se donne aussi une dimension plus internationale, selon ses dirigeants. La société va « jouer dans la cour des acteurs européens de la gestion d’actifs », se réjouit Olivier de Berranger, « un aspect clé du projet de croissance ». Sur les encours en actions européennes uniquement, LFDE se place derrière Comgest et devant DNCA, si l’on regarde les maisons de conviction, a-t-il illustré.

« L’Europe est un terrain que nous souhaitons labourer et sur lequel nous voulons grandir », a confirmé Emmanuelle Mourey, la présidente du directoire de LBP AM et du conseil d’administration de LFDE. En Europe, LFDE est présente dans cinq pays, et en sert neuf. Actuellement, seulement 7?% de ses encours sont distribués à l’international, mais l’objectif serait de parvenir à 15-20?% des encours d’ici à 2030, a précisé Olivier de Berranger.

L’autre axe de croissance de la nouvelle LFDE est la gestion privée et les CGPI en France, a ajouté Emmanuelle Mourey. En matière de gestion privée, qui représente 2 milliards d’euros d’encours environ, des partenariats seront signés, a annoncé Vincent Cornet, directeur général délégué de LFDE en charge du développement.

La société compte aussi continuer d’étoffer sa gamme et vient d’ailleurs de lancer, en dépit du chantier de la fusion, un fonds sur le Japon, Echiquier Japan. Elle veut aussi continuer à s’affirmer comme un acteur important de la finance durable.

« Lorsque LBP AM achète LFDE, c’est pour faire grandir LFDE et conserver ce qui fait la force de LFDE et qui a fait cette force dans le passé : proximité, agilité et innovation. Avec l’apport de Tocqueville, cette identité est réaffirmée et les forces sont augmentées. Nouvelle LFDE c’est LFDE en mieux », a conclu Emmanuelle Mourey.

Laurence Marchal