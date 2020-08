Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La nouvelle filiale tech de PSA Free2Move peut ouvrir son capital Reuters • 06/08/2020 à 11:39









par Gilles Guillaume PARIS (Reuters) - Free2Move, la marque de mobilité de PSA devenue sa filiale de nouvelles technologies, est désormais en mesure d'ouvrir son capital à d'autres investisseurs, même si ce n'est pas sa priorité immédiate. Créée en 2016, Free2Move propose des services de location de voitures, d'autopartage, de VTC, de parking et de gestion de flotte. PSA lui a accordé officiellement la semaine dernière le statut de filiale à 100% pour lui donner davantage d'autonomie dans le développement de ses applications. Cette liberté vaut aussi pour la recherche de nouveaux partenaires. "Cela reste complètement ouvert, cela pourra faire partie des possibilités futures mais nous n'en sommes pas là", a déclaré la directrice de Free2Move, Brigitte Courtehoux, dans une interview à Reuters. "On est vraiment dans l'étape Une, la croissance rentable, regrouper l'ensemble et donner l'impulsion." Free2Move emploie 150 experts en technologie, data, design et e-commerce, dont une soixantaine est installée près de la Gare de Lyon, à Paris, à distance des sites historiques de PSA. Au premier semestre, le chiffre d'affaires de l'activité a grimpé de 23% malgré l'épidémie de coronavirus, qui a provoqué au printemps la suspension des services d'autopartage à Paris ou Madrid. "Nous avons rétabli les choses au mois de juin et le deuxième semestre, on compte bien le booster", a ajouté Brigitte Courtehoux, qui pilote depuis 2013 la mutation de PSA vers les services connectés et les nouvelles façons de consommer l'automobile. En revanche, la crise sanitaire a contraint Free2Move à repousser à 2021 le projet d'étendre le réseau d'autopartage, également présent à Washington et Lisbonne, à une nouvelle grande ville européenne. Fiat Chrysler Automobiles, avec qui PSA espère finaliser sa fusion au premier trimestre 2021, possède sa propre entité de location et de mobilité, Leasys, filiale de FCA Bank, elle-même JV entre le constructeur italo-américain et le Crédit agricole. "On est très complémentaires, on a une vision très commune de ce qu'on veut faire dans le monde de la mobilité, il y a donc énormément d'opportunités pour les deux", a poursuivi la directrice de Free2Move. (Avec Giulio Piovaccari à Milan, édité par Jean-Michel Bélot)

