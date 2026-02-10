 Aller au contenu principal
La notation ESG de Medincell relevée par ISS
10/02/2026

- La note ESG globale de Medincell est relevée de C+ à B par ISS, acteur mondial de référence dans l’évaluation extra-financière des entreprises
- Medincell se classe dans le premier décile du secteur Pharmaceutique & Biotechnologies
- Le niveau de transparence de l’information extra-financière de Medincell est jugé très élevé

Medincell (Euronext Paris : MEDCL), une société de licensing biopharmaceutique en phase clinique et commerciale qui développe des traitements injectables à action prolongée, annonce aujourd'hui que ISS ESG, a relevé la note ESG de la société de C+ à B.

Medincell se place dans le premier décile du secteur Pharmaceutique & Biotechnologies, bénéficie du statut ISS ESG Prime et se distingue par un niveau de transparence très élevé.


Valeurs associées

MEDINCELL
23,4200 EUR Euronext Paris -3,70%

