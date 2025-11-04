La Norvège suspend les désinvestissements éthiques de son fonds souverain

Le Parlement suspend les désinvestissements éthiques en raison d'un examen minutieux

Le ministre des finances Jens Stoltenberg évoque la nécessité de protéger la valeur du fonds

Le gouvernement s'inquiète de Trump, selon une législatrice de la Gauche socialiste

Le parlement norvégien a voté mardi en faveur d'une pause dans les désinvestissements éthiques de son fonds souverain de 2,1 billions de dollars, le plus grand au monde, pendant qu'il met à jour les lignes directrices éthiques du fonds.

Cette décision, proposée par le gouvernement travailliste minoritaire tôt dans la journée de mardi, est intervenue à un moment où les désinvestissements éthiques du fonds font l'objet d'un examen approfondi au niveau international.

En septembre , le département d'État américain s'est déclaré "très troublé" par la décision du fonds de se désinvestir du groupe d'équipement de construction Caterpillar

CAT.N en raison de l'utilisation des produits de l'entreprise par les autorités israéliennes à Gaza et en Cisjordanie occupée.

"Le monde a changé depuis que les lignes directrices éthiques ont été adoptées pour la première fois", a déclaré le ministre des finances, Jens Stoltenberg, au parlement plus tôt dans la journée de mardi. "Les règles doivent être revues."

RÉVISION DES LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE DE DÉSINVESTISSEMENT

Les lignes directrices éthiques du Fonds, définies par le Parlement, ont été introduites pour la première fois en 2004. Elles stipulent, entre autres, que le fonds ne peut pas investir dans des entreprises impliquées dans des violations graves des droits des personnes dans des situations de guerre ou de conflit.

Un organe éthique indépendant enquête sur les violations présumées et recommande les entreprises à désinvestir. La décision de se retirer est finalement prise par le conseil d'administration de la banque centrale.

Ces recommandations de désinvestissement seront désormais suspendues pendant une période d'environ un an, le temps de revoir les lignes directrices, a déclaré Jens Stoltenberg au Parlement.

Les conservateurs, qui ont soutenu la proposition, se sont tout de même interrogés sur les raisons de cette décision précipitée, alors qu'il faudrait normalement des mois, voire des années, pour qu'elle soit votée par le Parlement.

UNE DÉCISION NÉCESSAIRE POUR "PROTÉGER" LE FONDS

Jens Stoltenberg a déclaré que cette décision était nécessaire pour protéger le fonds, qui finance actuellement 25 % des dépenses publiques, à un moment où une part importante de sa valeur dépend d'une poignée d'entreprises.

"Les sept entreprises les plus précieuses au monde représentent 16 % des actions détenues par le fonds", a déclaré Jens Stoltenberg, faisant référence à Nvidia NVDA.O , Microsoft

MSFT.O , Apple AAPL.O , Amazon AMZN.O , Alphabet GOOGL.O , Meta META.O et Broadcom AVGO.O .

"Selon les lignes directrices éthiques actuelles en matière d'exclusion, nous devons nous préparer à ne plus être en mesure d'investir dans les plus grandes entreprises du monde. Dans ce cas, nous ne resterions pas un fonds indiciel large et mondial", a-t-il déclaré.

Trois partis sur lesquels le Labour s'appuie pour faire passer ses budgets ont condamné la proposition.

Au cours de la dernière campagne électorale du pays nordique, en août et septembre, les investissements du fonds en Israël ont occupé le devant de la scène , certains partis ayant fait campagne sur ce thème.

L'un d'eux a déclaré qu'il ne soutiendrait un futur gouvernement travailliste que s'il se désinvestissait de toutes les entreprises impliquées dans ce qu'il a appelé "la guerre illégale d'Israël à Gaza".

Mardi, ce parti, la Gauche socialiste, a déclaré que le gouvernement agissait par crainte des États-Unis.

"(Cela) est, sans aucun doute, liée à la peur des réactions de Trump", a déclaré Ingrid Fiskaa, législatrice de la Gauche socialiste, au Parlement.

Séparément, la direction du fonds a déclaré qu'elle voterait contre la ratification du plan de rémunération proposé par le directeur général de Tesla TSLA.O , Elon Musk, contenant des actions d'une valeur allant jusqu'à 1 000 milliards de dollars, que les critiques ont qualifié d'excessif.