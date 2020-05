Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Norvège ramène son principal taux d'intérêt à zéro Reuters • 07/05/2020 à 10:17









OSLO, 7 mai (Reuters) - La banque centrale de Norvège a annoncé jeudi une baisse surprise de son taux d'intérêt directeur à zéro, un niveau sans précédent, pour tenter d'amortir le choc économique provoqué par la pandémie de coronavirus et la chute des cours du pétrole. La plupart des économistes interrogés par Reuters avaient dit s'attendre à ce que la politique monétaire reste inchangée. Cette baisse est la troisième décidée en moins de deux mois par la Norges Bank, dont le taux directeur atteignait encore 1,5% début mars. "Nous n'envisageons pas de procéder à des baisses de taux supplémentaires", a déclaré le gouverneur de l'institution, Øystein Olsen, cité dans le communiqué de politique monétaire, excluant ainsi le recours à des taux négatifs. (Terje Solsvik et Victoria Klesty, version française Marc Angrand)

