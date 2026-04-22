La NFL défend sa stratégie de diffusion alors que les autorités de régulation s'interrogent sur le passage à la télévision payante

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(Ajout de commentaires de la NFL et de groupes de stations, plus de détails dans les paragraphes 3 à 8) par David Shepardson

La National Football League (NFL) a défendu mercredi sa stratégie de diffusion télévisuelle, alors que la Commission fédérale des communications (FCC) examine le transfert croissant des sports en direct vers la télévision payante et les services d'abonnement, au détriment des réseaux de radiodiffusion.

La NFL a rencontré le personnel de la FCC vendredi, selon des documents datés de mardi et rendus publics mercredi. La NFL a déclaré que plus de 87 % de ses matchs sont diffusés sur des chaînes de télévision gratuites et que 100 % des matchs des marchés locaux sont diffusés sur des chaînes de télévision locales hertziennes. La ligue a déclaré que le pourcentage de matchs diffusés sur les chaînes de télévision a peu varié depuis deux décennies.

"Ce modèle de distribution est bon pour nos fans, pour les chaînes de télévision locales, pour nos 32 clubs dans les petits et les grands marchés, et pour la compétitivité du jeu lui-même", a déclaré la NFL à la FCC.

La NFL a indiqué que 86 des 100 meilleurs programmes télévisés en 2025 étaient des matchs de la NFL et a précisé que les matchs sont choisis de manière stratégique chaque semaine afin de proposer le match le plus intéressant sur chaque marché de radiodiffusion. La ligue a noté que Sunday Night Football sur NBC de Comcast CMCSA.O a été le programme numéro 1 aux heures de grande écoute pendant 15 ans.

Les propriétaires de grandes chaînes de télévision, dont Fox Corp FOXA.O et Sinclair SBGI.O , ont déclaré le mois dernier que la FCC devrait se pencher sur la tendance des entreprises de haute technologie à acquérir les droits de retransmission des matchs de football, de baseball et d'autres événements sportifs, estimant que cela pourrait affaiblir l'information télévisuelle locale.

La semaine dernière, un groupe de plus de 700 stations affiliées à Paramount PSKY.O CBS, NBC, FOX et ABC DIS.N , propriété de Disney, a demandé à la FCC de prendre des mesures "pour que les programmes sportifs de premier plan restent disponibles gratuitement sur les chaînes de télévision hertziennes pour les téléspectateurs américains", déclarant que "les événements sportifs ne peuvent pas unifier les Américains si le coût de leur diffusion nous transforme en une nation de nantis et de laissés-pour-compte"

La National Association of Broadcasters a déclaré que les géants mondiaux de la diffusion en continu comme Amazon AMZN.O Prime, Alphabet GOOGL.O , Apple et Netflix peuvent utiliser les programmes sportifs en direct comme produit d'appel.

Une loi de 1961 exempte les grandes ligues sportives des lois de la concurrence et leur permet de mettre en commun les droits de télévision de leurs équipes individuelles et de vendre ces droits sous forme de package.

La FCC a déclaré que de nombreux événements sportifs qui étaient auparavant disponibles par le biais de la diffusion gratuite ou des bouquets de télévision par câble traditionnels ne sont désormais disponibles que par le biais de la diffusion en continu par abonnement, ce qui a frustré de nombreux amateurs de sport.