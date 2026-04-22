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La NFL défend sa stratégie de diffusion alors que les autorités de régulation examinent le passage à la télévision payante
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 21:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La National Football League a défendu mardi sa stratégie de diffusion télévisée, alors que la Commission fédérale des communications (FCC) examine le transfert croissant des sports en direct vers la télévision payante et les services d'abonnement, au détriment des réseaux de radiodiffusion.

La NFL a rencontré la FCC, selon des documents rendus publics mardi. La NFL a déclaré que plus de 87 % de ses matchs sont diffusés sur des chaînes de télévision gratuites et que 100 % des matchs des marchés locaux sont diffusés sur des chaînes de télévision hertziennes locales.

La NFL a noté que 86 des 100 meilleurs programmes télévisés en 2025 étaient des matchs de la NFL.

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