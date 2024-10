La moitié des conseillers financiers redoutent l'attrition générationnelle (Natixis IM)

Les professionnels de la finance restent cependant optimistes concernant les perspectives à venir. Les européens tablent sur une croissance annuelle moyenne de 11,5 % en 2024 (12,3% en France) des actifs sous gestion et de 12,4% au cours des 3 prochaines années (13,2% en France).

Ils déclarent en outre offrir des services complémentaires comme la planification fiduciaire et successorale (54%), les services personnalisés tels que la planification de carrière et le réseautage (47%) ainsi que la consolidation des comptes gérés (30%).

Les conseillers financiers "font de la fidélisation et de la prospection une priorité essentielle". Ils rapportent avoir conservé la relation avec leurs clients dans 72% des cas lorsqu'un des conjoints hérite, mais lorsque ce sont leurs enfants ils n'y parviennent que dans la moitié des cas (50%). Huit conseillers sur dix (82 %) en Europe affirment discuter régulièrement de la gestion du patrimoine familial avec leurs clients.

(AOF) - 43% des conseillers financiers "craignent de ne pas pouvoir conserver les actifs des conjoints ou enfants de leurs clients". C’est ce qu’affirme Natixis Investment Managers sur la base de son enquête 2024 Financial Professionals, qui évoque un "transfert massif de richesse" avec 84 000 milliards de dollars devant être transmis d'une génération à l'autre au cours des 20 prochaines années. Un tiers de ces conseillers "déclarent avoir perdu des actifs importants en raison de l'attrition générationnelle".

