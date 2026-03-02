La moitié des bitcoins en circulation sont en perte
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 11:45
Ce samedi 28 février, les Etats-Unis ont lancé l'opération "Epic Fury" en Iran. Un nouvel épisode qui ajoute une dose supplémentaire d'imprévisibilité et de tension à une scène géopolitique déjà particulièrement chargée ces derniers mois. Dans ce contexte, les actifs risqués - dont le bitcoin fait pleinement partie - sont sous pression. Le BTC a reculé de près de 3% ce samedi pour tomber sous les 64 000 USD avant de revenir autour des 66 000 USD ce lundi.
Bitcoin, la cité de la peur
Les recherches Google pour "Bitcoin going to zero" - en français "Bitcoin va à zéro" - ont atteint un niveau inédit sur les cinq dernières années. Autrement dit, les crypto-investisseurs et ceux qui s'y intéressent ne sont pas en pleine confiance. Autre indicateur pour mesurer la peur : le Crypto Fear & Greed Index. Pour matérialiser les émotions des crypto-investisseurs, cet outil prend en compte plusieurs facteurs, pondérés différemment : volatilité (25%), momentum / volume du marché (25%), réseaux sociaux (15%), sondages (15%), domination (10%) et tendances (10%). Actuellement, l'indicateur affiche 5/100. Autrement dit, un niveau d'extrême peur. On retrouve de tels niveaux lors d'autres périodes sombres de l'histoire du bitcoin : chute de FTX, crise du Covid, effondrement de Terra/Luna...
En profit ou en perte ?
Le nombre de bitcoins en circulation actuellement en profit est de 53%, soit quasiment 1/2. Pour le calculer, on observe la part des bitcoins dont le prix lors de leur dernière transaction était inférieur au prix actuel. La dernière fois que ce pourcentage était aussi bas, c'est lorsque le bitcoin gravitait entre 15 000 USD et 20 000 USD après la débâcle d'FTX. Les pertes réalisées atteignent désormais des niveaux historiques, comparables à ceux observés en 2022 lors de la chute de FTX. Entre 500 MUSD et 2 milliards USD de pertes réalisées sont enregistrées quotidiennement sur le réseau depuis un mois, période durant laquelle le bitcoin est passé de 90 000 USD à 64 000 USD aujourd'hui.
Historiquement, le halving du bitcoin - c'est-à-dire la division par deux de la récompense en BTC versée aux mineurs pour chaque bloc validé (environ toutes les dix minutes) - a toujours eu un effet positif sur le cours. Avec une offre qui se raréfie, si la demande se maintient, cette mécanique exerce théoriquement une pression haussière sur le prix du bitcoin. Le dernier halving , en avril 2024, n'a pas eu l'effet escompté. Depuis l'événement, le bitcoin n'affiche qu'une progression d'environ 3%. Lors des cycles précédents, deux ans après le halving , le cours du bitcoin avait progressé de 400% à 6 800%.
Les gros portefeuilles en profitent
De leur côté, les "gros portefeuilles" accumulent des bitcoins. Le nombre d'entités possédant au moins 100 BTC, soit l'équivalent de 6,4 MUSD, ne cesse de progresser (19 978 adresses contre 15 000 il y a un an). Signe que ces acteurs restent confiants dans l'avenir et profitent de la baisse du cours pour accumuler.
Plus globalement, on observe le même phénomène que lors des cycles précédents : les anciennes mains prennent leurs profits lors des phases de hausse en vendant leurs vieux bitcoins aux spéculateurs. S'ensuit une phase de baisse prolongée et parfois intense, durant laquelle les nouveaux entrants ne suffisent pas à absorber les ventes. Le cours chute, les nouveaux arrivants paniquent et revendent à perte, tandis que les anciennes mains - présentes depuis le début du cycle - rachètent en dessous de leur prix de vente initial. On observe ce même phénomène depuis 10 ans, même si, à chaque cycle, les facteurs de peur et de baisse diffèrent.
Valeurs associées
|66 136,0437 USD
|CryptoCompare
|+1,44%
A lire aussi
-
Frappes d'Israël au Liban en riposte de tirs du Hezbollah, salves de missiles iraniens tous azimuts, raffinerie et pétrolier touchés dans le Golfe: le Moyen-Orient s'embrase deux jours après le lancement d'une attaque israélo-américaine sans précédent contre l'Iran. ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer