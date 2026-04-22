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La ministre japonaise des Finances rencontrera des banques pour discuter du modèle d'IA Mythos, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 04:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, prévoit de rencontrer les plus grandes banques du pays et d'autres institutions financières dès cette semaine pour discuter du dernier modèle d'IA d'Anthropic PBC, Mythos, a rapporté Bloomberg News mardi, citant des personnes familières avec le sujet.

Katayama s'entretiendra avec un groupe d'institutions financières, dont les plus grands prêteurs du pays, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 8306.T , Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 8316.T et Mizuho Financial Group Inc 8411.T , a indiqué Bloomberg News.

Le rapport ne précise pas le contenu des discussions. Mythos est un puissant modèle d'IA qui a suscité des inquiétudes parmi les régulateurs en raison de sa capacité sans précédent à identifier les vulnérabilités en matière de sécurité numérique et le potentiel d'utilisation abusive.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport.

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