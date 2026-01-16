La ministre britannique a rencontré le directeur général de Paramount, David Ellison, à Londres jeudi, selon une source

La ministre britannique de la Culture, Lisa Nandy, a rencontré cette semaine le directeur général de Paramount SkyDance PSKY.O , David Ellison, pour discuter des problèmes qui affectent le secteur britannique du cinéma et de la télévision, a déclaré vendredi à Reuters une source au fait du dossier.

Les discussions, qui ont eu lieu jeudi selon la source, interviennent alors que David Ellison dirige Paramount dans le cadre d'une bataille aux enjeux considérables pour Warner Bros Discovery WBD.O .

Paramount n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

La réunion a eu lieu le jour même de la décision d'un juge américain rejetant la demande de Paramount d'accélérer son procès contre Warner Bros au sujet des divulgations liées à la vente prévue du studio américain à Netflix NFLX.O .

Paramount tente de persuader les actionnaires de Warner Bros de soutenir son offre publique d'achat de 30 dollars par action en numéraire plutôt que celle de Netflix, moins élevée, et a proposé de nommer des administrateurs au conseil d'administration de Warner Bros pour faire pression en faveur des négociations.