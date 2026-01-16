 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La ministre britannique a rencontré le directeur général de Paramount, David Ellison, à Londres jeudi, selon une source
information fournie par Reuters 16/01/2026 à 12:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une demande de commentaire de Paramount au paragraphe 3)

La ministre britannique de la Culture, Lisa Nandy, a rencontré cette semaine le directeur général de Paramount SkyDance PSKY.O , David Ellison, pour discuter des problèmes qui affectent le secteur britannique du cinéma et de la télévision, a déclaré vendredi à Reuters une source au fait du dossier.

Les discussions, qui ont eu lieu jeudi selon la source, interviennent alors que David Ellison dirige Paramount dans le cadre d'une bataille aux enjeux considérables pour Warner Bros Discovery WBD.O .

Paramount n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

La réunion a eu lieu le jour même de la décision d'un juge américain rejetant la demande de Paramount d'accélérer son procès contre Warner Bros au sujet des divulgations liées à la vente prévue du studio américain à Netflix NFLX.O .

Paramount tente de persuader les actionnaires de Warner Bros de soutenir son offre publique d'achat de 30 dollars par action en numéraire plutôt que celle de Netflix, moins élevée, et a proposé de nommer des administrateurs au conseil d'administration de Warner Bros pour faire pression en faveur des négociations.

Valeurs associées

NETFLIX
88,0450 USD NASDAQ -0,57%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
11,8300 USD NASDAQ -2,07%
WARNER BROS RG-A
28,5250 USD NASDAQ -0,37%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank