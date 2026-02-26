 Aller au contenu principal
La Metropolitan Bank chute après l'annonce d'une vente d'actions de 175 millions de dollars
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 14:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 février - ** Les actions de Metropolitan Bank MCB.N , banque communautaire **basée** à New York, chutent de 7,3 % à 87 $ avant bourse

** MCB a lancé mercredi **soir** une offre publique de 175 millions de dollars d'actions

** Le produit sera utilisé pour des initiatives de croissance, des investissements et d'autres objectifs

** UBS Investment Bank et Hovde Group agissent en tant que co-chefs de file

** Le directeur général de MCB, Mark DeFazio, a manifesté son intérêt pour l'achat d'actions d'une valeur de 0,5 million de dollars dans le cadre de l'offre, selon le prospectus

** Piper Sandler déclare que cette décision n'est pas surprenante car la direction a laissé entendre qu'elle envisagerait de lever des capitaux une fois que ses actions seraient négociées au-dessus de la valeur comptable tangible

** Nous continuons à considérer Metropolitan comme l'une des rares **histoires de croissance** dans le secteur bancaire. Nous pensons que le capital supplémentaire donne à MCB un peu plus de poudre sèche pour soutenir une croissance accélérée" - Piper Sandler

** MCB avait 10,1 millions d'actions en circulation au 13 février, selon le prospectus

** Les trois maisons de courtage qui couvrent l'action la **recommandent à l'achat**; l'**objectif de cours** médian est de 102 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action MCB a baissé de 22,9 % depuis le début de l'année

