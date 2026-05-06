La marque de bijoux Pandora dépasse les prévisions pour le premier trimestre malgré un marché américain morose

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte à partir du paragraphe 2)

La marque de bijoux Pandora

PNDORA.CO a dépassé mercredi les prévisions de chiffre d'affaires pour le premier trimestre, malgré une baisse de 2% des ventes comparables en Amérique du Nord, alors que la nouvelle directrice générale, Berta de Pablos-Barbier, est confrontée à un climat de consommation morose aux États-Unis et en Europe dans le contexte de la guerre avec l'Iran.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre de la société danoise a reculé à 7,109 milliards de couronnes (1,12 milliard de dollars), contre 7,347 milliards de couronnes il y a un an, un résultat légèrement supérieur aux 7,089 milliards de couronnes attendus par les analystes selon un sondage réalisé par la société. La croissance organique s'est établie à 2%, dépassant les prévisions de 1%.

Pandora a déclaré que la « baisse de la confiance des consommateurs » avait pesé sur les ventes en Amérique du Nord, tandis que l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique ont également enregistré une baisse de 2%, mais la forte croissance en Amérique latine et en Asie-Pacifique a contribué à compenser la faiblesse des régions clés. Le bénéfice d'exploitation s'est élevé à 1,487 milliard de couronnes, dépassant les prévisions moyennes des analystes qui tablaient sur 1,28 milliard de couronnes.

De Pablos-Barbier, anciennement directrice marketing de Pandora, s'est engagée à attirer de nouveaux clients vers la marque de bracelets à breloques et à étendre sa portée grâce à de nouveaux designs et à une publicité plus efficace et ciblée.

Elle a déclaré que 2026 serait une année de transition, tandis que la stratégie permettrait d'enregistrer une croissance plus élevée des ventes comparables en 2027.

Pandora, qui fabrique ses bijoux dans deux usines qu'elle possède en Thaïlande, a dû faire face à des droits de douane américains élevés sur les importations et à la flambée du prix de l'argent, sa principale matière première, ce qui a pesé sur son action, en baisse de 50% par rapport à l'année dernière.

(1 $ = 6,3686 couronnes danoises)