- La Managed Funds Association (MFA), qui représente les intérêts de grands hedge funds, a annoncé ces dernières semaines le recrutement de deux nouveaux responsables juridiques seniors. Jeffrey Himstreet est nommé vice-président, Senior Counsel, Regulatory Affairs, et Rachel Grand vice-présidente, Senior Counsel. Le premier a notamment travaillé pendant huit ans pour PGIM Fixed Income en tant que conseiller juridique (2014-2022). La seconde évoluait dernièrement dans les équipes juridiques de D. E. Shaw & Co., L.P. Elle a également dirigé par le passé la conformité et le juridique chez Matarin Capital Management, LLC, et Chalkstream Capital Group, L.P.La MFA compte plus de 170 membres représentant 2.200 milliards de dollars d’encours sous gestion.

Jean-Loup Thiébaut