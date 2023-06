La majeure partie de la collecte hebdomadaire s’est dirigée vers les fonds d’actions américaines

- Après une semaine morne, les fonds d’actions américaines ont retrouvé leur potentiel de séduction. Avec 23,8 milliards de dollars de flux entrants nets entre le 8 et le 14 juin, ils se classent facilement à la première place de la collecte hebdomadaire, selon le Flow Show, l'étude de Bofa Merrill Lynch sur les flux des fonds d’investissement.Dans cet univers d’actions américaines, les investisseurs ont principalement placé leurs avoirs dans les fonds de grandes capitalisations (+11,9 milliards de dollars), croissance (+5,1 milliards), petites capitalisations (+4,8 milliards), value (+4,3 milliards), et tech (+3,9 milliards). Après avoir été quelques temps boudée, cette dernière catégorie a réussi à collecter 19 milliards de dollars nets ces deux derniers mois, notent les auteurs du rapport.Dans le reste du monde, les fonds d’actions japonaises ont attiré 2,2 milliards de dollars, et les fonds d’actions émergentes 1,1 milliard, tandis que les fonds d’actions européennes ont rendu 2,4 milliards de dollars. En tout, les fonds actions dans leur ensemble ont reçu 22,3 milliards de dollars.Les fonds obligataires ont également enregistré une collecte hebdomadaire positive, avec +6,7 milliards de dollars nets. Les flux se sont quasi-exclusivement dirigés vers deux catégories de fonds : la dette d’entreprises investment grade (+3 milliards) et la dette souveraine (+3,6 milliards). Les fonds monétaires ont, eux, rendu 37,9 milliards de dollars, après des semaines de forte collecte.

Jean-Loup Thiébaut