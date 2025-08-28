 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
La maison mère de Free, Iliad, considère des opportunités de consolidation en France
information fournie par Reuters 28/08/2025 à 10:41

(Actualisé avec commentaires du DG sur les opportunités de consolidations)

Le groupe français de télécommunications Iliad, maison-mère de Free, envisage des opportunités de consolidation sur le marché français, a déclaré jeudi son directeur général Thomas Reynaud.

Des discussions très préliminaires ont eu lieu au mois de juin avec des concurrents concernant une éventuelle vente du propriétaire de SFR, Altice France, a indiqué Thomas Reynaud à des journalistes lors de la présentation des résultats semestriels du groupe non-coté.

Si l'un des trois concurrents d'Iliad était en vente, il serait de la responsabilité du groupe de considérer le dossier, a ajouté le dirigeant.

Iliad a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en hausse de 3,8% sur un an au premier semestre, à 5,08 milliards d'euros, citant une performance économique "très solide" dans ses trois géographies.

L'EBITDAaL du groupe fondé par Xavier Niel grimpe de 10,1% sur la période, à 2,05 milliards d'euros, avec une marge d'EBITDAal en progression à 40,2%.

"Cette dynamique nous permet de continuer à investir massivement dans les piliers de la souveraineté numérique européenne avec nos initiatives dans le Cloud, les infrastructures dédiées à l’IA et la connectivité de demain", a déclaré le directeur général dans un communiqué.

Le free cash-flow opérationnel semestriel d'Iliad s'établit à 1,2 milliards d'euros, en hausse de 20%.

(Rédigé par Etienne Breban et Florence Loève, avec Gianluca Lo Nostro et Leo Marchandon, édité par Augustin Turpin et Kate Entringer)

Fusions / Acquisitions
Résultats d'entreprise
