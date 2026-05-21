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La Maison Blanche reporte la cérémonie de signature de Trump sur l'IA, selon Axios
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 17:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tirées du paragraphe 2 de l'article d'Axios et du paragraphe 3 consacré au contexte)

La Maison Blanche areporté la cérémonie prévue jeudi au cours de laquelle le président Donald Trump devait signer un nouveau décret sur l'IA et la cybersécurité, a indiqué Axios.

Axios, citant une note interne, a indiqué que le décret serait signé à une date ultérieure. Le site n'a pas donné plus de détails.

Ce décret créerait un cadre volontaire permettant aux développeurs d'IA de collaborer avec le gouvernement américain concernant la publication des modèles concernés, ont déclaré mercredi deux sources à Reuters.

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