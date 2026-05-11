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La Maison Blanche invite Musk et Cook à accompagner Trump lors de son voyage en Chine, selon Bloomberg
information fournie par Reuters 11/05/2026 à 17:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte)

La Maison Blanche invite Elon Musk, de Tesla TSLA.O et Tim Cook, d'Apple, AAPL.O à accompagner le président Donald Trump lors de son voyage en Chine cette semaine, a rapporté lundi Bloomberg News, citant un responsable de la Maison Blanche.

David Solomon (Goldman Sachs Group), Stephen Schwarzman (Blackstone), Larry Fink (BlackRock), Jane Fraser (Citigroup) et Dina Powell McCormick (Meta Platforms) figurent également parmi les personnalités qui devraient rejoindre la délégation de Trump pour son sommet avec son homologue chinois Xi Jinping, selon le rapport.

Ce groupe de plus d’une douzaine de dirigeants de haut niveau se joint à Trump pour une visite dont le président américain espère qu’elle débouchera sur une série d’accords commerciaux et de contrats d’achat avec Pékin, précise le rapport.

Les entreprises n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

La Chine a annoncé que Trump effectuerait une visite d'État du 13 au 15 mai, selon l'agence de presse officielle Xinhua.

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