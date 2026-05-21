La Maison Blanche exhorte les législateurs à adopter une loi sur la sécurité ferroviaire

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Jeudi, la Maison Blanche a exhorté les législateurs à adopter une loi sur la sécurité ferroviaire, en suspens depuis longtemps, à la suite du déraillement, en 2023, d’un train de Norfolk Southern NSC.N à East Palestine, dans l’Ohio, qui avait pris feu et provoqué le déversement de plus d’un million de gallons de matières dangereuses et de polluants.

La commission des transports et des infrastructures de la Chambre des représentants des États-Unis débat ce jeudi d'un projet de loi sur les autoroutes d'un montant de 580 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) sur cinq ans. Elle devrait envisager d'y ajouter un projet de loi sur la sécurité ferroviaire qui renforcerait les procédures de sécurité pour les trains transportant des matières dangereuses et durcirait les règles relatives aux défaillances des roulements de roues.