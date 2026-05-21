La Maison Blanche exhorte les législateurs à adopter une loi sur la sécurité ferroviaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec les commentaires formulés lors de l'audience; le vote est prévu plus tard (paragraphes 4 à 8) par David Shepardson

La Maison Blanche a exhorté jeudi les législateurs à adopter une loi sur la sécurité ferroviaire, en suspens depuis longtemps, après le déraillement en 2023 d'un train de l' NSC.N , exploité par Norfolk Southern, dans l'Ohio, qui a pris feu et a libéré plus d'un million de gallons de matières dangereuses et de polluants.

Malgré le soutien du président Donald Trump et de nombreux démocrates, l'avenir du projet de loi est incertain et celui-ci se heurte à une opposition importante de la part des compagnies ferroviaires et de nombreux républicains au Congrès.

La commission des transports et des infrastructures de la Chambre des représentants des États-Unis débat ce jeudi d'un projet de loi sur les autoroutes d'un montant de 580 milliards de dollars sur cinq ans et envisage d'y ajouter un projet de loi sur la sécurité ferroviaire qui renforcerait les procédures de sécurité pour les trains transportant des matières dangereuses et durcirait les règles relatives aux roulements de roues des wagons.

Le représentant Troy Nehls, un républicain du Texas, a déclaré que ce projet de loi était nécessaire car le déraillement “a mis en évidence de graves faiblesses dans les pratiques de sécurité du secteur du fret ferroviaire, en particulier en ce qui concerne le transport de matières dangereuses”.

Le représentant Sam Graves, président républicain de la commission, a déclaré que ce projet de loi ajouterait des milliards de dollars sur dix ans au coût du transport ferroviaire. “Cela va se répercuter sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement”, a déclaré Graves.

Le déraillement de 2023 a été provoqué par une défaillance mécanique catastrophique d’un roulement de roue de wagon en surchauffe. En 2024, Norfolk Southern a accepté un accord à l’amiable avec le ministère de la Justice d’un montant de 310 millions de dollars, s’engageant notamment à installer des dispositifs supplémentaires pour détecter suffisamment tôt la surchauffe des roulements de roue afin de prévenir les déraillements.

La présidente du Bureau national de la sécurité des transports, Jennifer Homendy, a déclaré que de nombreuses recommandations de sécurité formulées après le déraillement de 2023 à East Palestine, dans l’Ohio, n’avaient toujours pas été mises en œuvre plus de trois ans après les faits.

“Les habitants de la communauté d’East Palestine et tous les Américains méritent rien de moins qu’une approche globale qui traite des problèmes critiques de sécurité ferroviaire”, a déclaré Homendy.

Le projet de loi imposerait des procédures de sécurité renforcées pour les trains transportant des matières dangereuses, ainsi que l’installation de détecteurs de défauts en bord de voie, la présence d’un équipage d’au moins deux personnes et l’alourdissement des amendes en cas d’infraction.

L'Association of American Railroads, qui représente les principales compagnies ferroviaires, a critiqué le projet de loi, affirmant qu'il était “de plus en plus devenu un vecteur de mandats de longue date en matière de main-d'œuvre et d'exploitation qui augmenteraient les coûts tout au long de la chaîne d'approvisionnement tout en ne contribuant guère à améliorer de manière mesurable les résultats en matière de sécurité”.