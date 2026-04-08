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La Maison Blanche annonce que la Hongrie va acheter des HIMARS d'une valeur de 700 millions de dollars fournis par les États-Unis
information fournie par Reuters 08/04/2026 à 18:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Hongrie prévoit d'acheter pour 700 millions de dollars de systèmes de roquettes HIMARS fabriqués aux États-Unis, a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué mercredi.

Cette annonce fait suite à un voyage en Hongrie du vice-président américain JD Vance.

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