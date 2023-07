La lutte contre l’inflation n’est pas encore gagnée

Amundi

Baisse de l'inflation globale dans les pays du G4 de la zone euro, révision à la hausse assez importante du PIB américain au 1er trimestre de 2023, mois de juin positif pour les marchés d'action… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Les chiffres économiques récents, dans les grandes économies avancées, ont plutôt été à l'avantage des Etats-Unis. Ainsi, en plus de la révision en hausse de la croissance du PIB américain du 1er trimestre, on peut mentionner des commandes de biens durables, un indice de confiance des consommateurs nettement au-dessus des attentes et des demandes hebdomadaires d'allocations-chômages en repli. Par ailleurs, le marché de l'immobilier, en principe très sensible à la hausse des taux, a plutôt rassuré avec une seconde augmentation mensuelle consécutive de l'indice CS20 (prix des logements dans les 20 grandes aires métropolitaines) en avril après plusieurs mois de baisse.

En zone euro, au contraire, la série des mauvaises surprises a continué en ce qui concerne les indicateurs de conjoncture : après les indices des directeurs d'achat (PMI) la semaine du 19 juin, ce sont l'indice IFO du climat des affaires allemand, puis l'indicateur du Sentiment économique de la Commission européenne, qui ont déçu.

Par ailleurs, le début de la semaine a été marqué par les messages sévères des grandes banques centrales, invités à Sintra au Portugal par la Banque centrale européenne (BCE) : même si les indices généraux d'inflation ont nettement ralenti au cours des derniers mois, la situation est encore loin de la normale, l'inflation sous-jacente (hors énergie et alimentation) peine à baisser, et il faudra sans doute d'autres hausses des taux directeurs. Les chiffres de l'inflation de juin en zone euro sont venus confirmer ce tableau, avec, certes, une hausse annuelle de l'indice général ramenée à 5,5 % (après 6,1 % en avril) sur 12 mois, mais une inflation sous-jacente qui ré-accélère légèrement (à 5,4 % après 5,3 %), encore peu éloigné de son pic de 5,7 % touché en mars, même si le consensus attendait un chiffre encore plus élevé.

Sur les marchés, la tendance a été nettement baissière sur les obligations, en lien avec la perspective de hausses supplémentaires des taux directeurs (ou de baisses plus tardives), mais haussière sur les actions, sensibles à la résilience de l'économie américaine et à des chiffres d'inflation en zone euro qui auraient pu être plus mauvais.

