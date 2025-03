La livre turque continue de s'affaiblir

(AOF) - La devise turque reste sous pression alors que les manifestations se multiplient dans le pays à la suite de l'arrestation d'Ekrem İmamoglu, maire d'Istanbul et principal opposant au président Recep Erdogan. En fin de journée, la livre turque recule de 1,45% à 0,0263 dollar. " Le risque est maintenant qu'un cycle intégral de politique monétaire soit mené en ajustant le taux de prêt au jour le jour lors des réunions mensuelles du Comité de politique monétaire, en procédant à des ventes directes de devises et à des interventions quotidiennes sur le marché des changes ", prévient Commerzbank.

Selon le spécialiste, un tel développement serait très négatif pour la livre, car nous n'en sommes qu'aux premiers temps de la reconstruction de la crédibilité de la Banque centrale turque.