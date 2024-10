La livre sterling fléchit : bonne surprise sur le front de l'inflation britannique

(AOF) - La devise britannique perd 0,34% à 1,1962 euro après être tombée à 1,1932 ce matin. Les cambistes ont pris connaissance d'une inflation plus faible que prévu au Royaume-Uni en septembre. Elle est ressortie à 1,7% en rythme annuel contre un consensus Reuters de 1,9% et 2,2% en août. Hors éléments volatils, les prix à la consommation ont augmenté de 3,2% après une augmentation de 3,6% en août et un consensus de 3,4%. La Banque d'Angleterre fera connaitre sa prochaine décision de politique monétaire, le 7 novembre.