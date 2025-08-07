La livre sterling en hausse après l'abaissement des taux par la Banque d'Angleterre

(AOF) - Au terme d'un vote serré (5 pour et 4 contre), la Banque d'Angleterre a abaissé ce jeudi son taux directeur d'un quart de point de pourcentage, à 4%, comme largement anticipé par les analystes. Suite à cette décision de politique monétaire, la livre sterling progresse vers 16h de 0,62% à 1,1529 euro. " Les taux d'intérêt ont ralenti la hausse des prix au cours des deux dernières années et demie. L'inflation a considérablement reculé depuis son pic de plus de 11% en 2022. L'inflation a encore augmenté récemment, mais dans une proportion beaucoup plus faible ", a déclaré la BoE.

" Il est probable qu'elle atteigne environ 4% dans les prochains mois, en partie à cause de la hausse des prix alimentaires ", a ajouté la banque centrale d'Angleterre qui s'attend à ce que l'inflation commence à revenir vers son objectif de 2% après cela.

En outre, la BoE souligne qu'il y a eu une incertitude liée à l'évolution dans le monde, notamment en raison des changements dans les politiques commerciales mondiales : " bien que les récents accords commerciaux signifient qu'il y a moins d'incertitude qu'au début de l'année, nous continuons à surveiller de près ce que cela pourrait signifier pour l'inflation britannique ".

La difficulté de parvenir à un accord a contraint le Comité de politique monétaire (MPC) à procéder à deux votes sur les taux pour la première fois de son histoire. Après un premier tour de vote qui s'est achevé par une " répartition en 4-4-1 " un deuxième tour a permis de trouver une issue avec cinq voix pour et quatre contre.

Réagissant à cette décision, Gordon Shannon, gérant chez TwentyFour Asset Management, estime que " en réponse à un marché du travail en refroidissement et à un ralentissement de la croissance, la Banque d'Angleterre souhaite relancer l'économie britannique, mais elle est freinée par l'inflation qui, bien que modérée, reste une menace persistante. Cela aura certainement pesé dans l'esprit du dissident ayant voté pour maintenir les taux inchangés ".

Le gérant ajout que " cette réunion de la BoE semble plus orientée vers une posture restrictive (hawkish) et réduit de manière significative la probabilité d'une baisse consécutive en septembre ".

Quelques minutes après cette décision de la Banque d'Angleterre, les rendements des obligations d'État britanniques ont augmenté de six points de base, avec un dix ans à 4,59%.