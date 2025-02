La livre sterling dans le rouge : la Banque d'Angleterre baisse ses taux et n'a pas fini de le faire

(AOF) - La devise britannique recule de 0,41% à 1,1970 euro après être tombée à 1,1933 euro en début d’après-midi. Si la Banque d'Angleterre a - comme prévu - réduit son principal taux directeur de 25 points de base à 4,50%, 2 des 7 membres de son comité de politique monétaire auraient souhaité un assouplissement de 50 points de base.

" La politique monétaire devra rester restrictive suffisamment longtemps pour que les risques entourant le retour durable de l'inflation à l'objectif de 2 % à moyen terme se soient encore dissipés. Le Comité décidera du degré approprié de restriction de la politique monétaire lors de chaque réunion", a commenté l'institution.

Cette décision s'est accompagnée de la révision à la baisse des prévisions de croissance de la Banque d’Angleterre pour 2025 à 0,75% contre 1,5% en novembre. L'inflation devrait par ailleurs rebondir pour atteindre un pic plus élevé de 3,7 % au troisième trimestre avant de retomber à son niveau cible, mais rester au-dessus de 2,0 % plus longtemps que prévu.

Pour MUFG, les membres du politique monétaire sont devenus plus pessimistes quant aux perspectives économiques du Royaume-Uni, ce qui crée une plus grande marge de manœuvre pour abaisser les taux à des niveaux moins restrictifs. Si l'économiste anticipe une nouvelle réduction de 25 points de base en mai, il reconnaît qu'il existe une probabilité désormais plus élevée d'un assouplissement plus important.

"Les signaux émis par la Banque aujourd'hui suggèrent qu'il est possible de procéder à plusieurs autres réductions de taux cette année, compte tenu des faibles perspectives de croissance", a réagi Luke Bartholomew, économiste en chef adjoint d'abrdn. Il continue de prévoir des taux inférieurs à 3 % au cours des deux prochaines années.