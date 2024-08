La livre sterling bien orientée face au dollar

(AOF) - La livre sterling, qui a déjà atteint hier son plus haut niveau face au dollar depuis juillet 2023 à 1,3054 dollar, progresse de 0,21% et s'échange à 1,3061 dollar ce mercredi vers 17 heures. La livre reste la devise la plus performante du G10 cette année, ressortant en hausse d'environ 2,3% par rapport au dollar.