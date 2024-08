La livre sterling atteint son plus haut niveau depuis deux ans face au dollar

(AOF) - La livre sterling a atteint ce mardi son plus haut niveau depuis deux ans face au dollar et a également progressé face à l'euro. La devise britannique a culminé à 1,3246 dollar, son plus haut niveau depuis mars 2022. Vers 16h30, la livre gagnait 0,36% à 1,3236 dollar et 0,32% à 1,1854 euro.