 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 225,50
+0,11%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La lente agonie de Carmat se poursuit, semestriels reportés
information fournie par Zonebourse 29/10/2025 à 10:40

Le spécialiste français des coeurs artificiels Carmat a annoncé mardi soir avoir choisi de reporter la publication de ses résultats de premier semestre dans l'attente d'une décision de justice devant statuer sur la conversion de la procédure de redressement judiciaire dont il fait actuellement l'objet en liquidation judiciaire, un rendez-vous qui a été renvoyé 25 novembre.

Suite à la non-recevabilité d'une première offre de reprise, constatée le 30 septembre, l'administrateur judiciaire a initié un nouveau processus d'appel d'offres, consistant en la recherche de repreneurs ou d'investisseurs, avec une date-butoir de remise des offres fixée au 3 novembre.

Si de douvelles offres devaient être déposées, celles-ci seraient alors examinées par le Tribunal des activités économiques de Versailles lors de l'audience prévue le 25 novembre.

Dans ce contexte, le conseil d'administration de l'entreprise - qui s'est réuni hier - a considéré qu'il n'était pas en mesure d'arrêter les résultats au 30 juin 2025, compte tenu du très fort degré d'incertitude entourant l'avenir de la société, lequel ne lui permet pas à ce stade de juger s'il y a lieu, ou pas, d'appliquer le principe de continuité d'exploitation.

Le cours de l'action reste en conséquence suspendu.

Pour mémoire, l'offre de reprise déposée en juillet par l'homme d'affaires Pierre Bastid, le président du conseil d'administration de la société, avait été jugée irrecevable par le mois dernier, faute de financements confirmés.


Valeurs associées

CARMAT
0,0990 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 29.10.2025 11:48 

    Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,27% pour le Dow Jones .DJI , mais en hausse de 0,14% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,27% pour le Nasdaq.

  • Theo Francken à son arrivée à une réunion informelle des ministres de la Défense de l'Union européenne, à Copenhague
    La Belgique enquête sur des drones détectés au-dessus d'une base militaire
    information fournie par Reuters 29.10.2025 11:43 

    La Belgique a ouvert une enquête après deux observations de drones au-dessus d'une base militaire dans le sud-est du pays, a déclaré mercredi le ministre de la Défense Theo Francken. Theo Francken a indiqué sur X que des gardes de la caserne de Marche-en-Famenne ... Lire la suite

  • Remontée contre l'obligation de fermer un jour par semaine, la fédération des chaînes de boulangerie mène des actions en justice à travers la France au risque de diviser la profession au détriment des artisans boulangers ( AFP / Philippe LOPEZ )
    Les boulangers se déchirent sur le jour de fermeture obligatoire
    information fournie par AFP 29.10.2025 11:27 

    Remontée contre l'obligation de fermer un jour par semaine, la fédération des chaînes de boulangerie mène des actions en justice à travers la France au risque de diviser la profession au détriment des artisans boulangers. Le dernier épisode en date de cette bataille ... Lire la suite

  • La banque centrale des Etats-Unis devrait mercredi réduire ses taux d'intérêt pour la deuxième fois consécutive, pour donner de l'élan à l'économie et soutenir le marché du travail ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )
    La Fed à l'aube d'une nouvelle baisse des taux d'intérêt américains
    information fournie par AFP 29.10.2025 11:15 

    La banque centrale des Etats-Unis devrait mercredi réduire ses taux d'intérêt pour la deuxième fois consécutive, pour donner de l'élan à l'économie et soutenir le marché du travail, même si l'inflation continue de presser les Américains. La Réserve fédérale (Fed) ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank