Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La justice irlandaise refuse d'extrader Bailey, condamné pour le meurtre de Toscan du Plantier Reuters • 12/10/2020 à 20:45









DUBLIN, 12 octobre (Reuters) - La justice irlandaise a rejeté pour la troisième fois lundi une demande d'extradition du journaliste anglais Ian Bailey, condamné en mai 2019 en France à vingt-cinq ans de prison pour le meurtre de Sophie Toscan du Plantier en 1996 en Irlande. Ian Bailey, qui a toujours nié être l'auteur du meurtre, n'était ni présent ni représenté à son procès devant la cour d'assises de Paris. Il n'a jamais été inculpé par la justice irlandaise en raison de preuves jugées insuffisantes. Dans sa décision rendue lundi, le juge Paul Burns a estimé que Ian Bailey avait un "droit acquis" de ne pas être extradé, sur la base de précédentes décisions judiciaires. L'épouse du producteur de cinéma français Daniel Toscan du Plantier avait été tuée à coups de pierre et de parpaing en décembre 1996 alors qu'elle était en vacances dans un hameau du comté de Cork, dans le sud de l'Irlande. (Padraic Halpin, version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.