BRASILIA, 25 novembre (Reuters) - Le ministère public brésilien a ouvert mercredi une procédure contre Carrefour Brasil, la filiale du distributeur français Carrefour CARR.PA , à qui il réclame 200 millions de reals (31,5 millions d'euros) après la mort violente d'un homme lynché par des vigiles dans un de ses points de vente. L'homicide, qui a déclenché une vague de protestation dans le pays, s'est produit jeudi soir après qu'une employée du magasin a appelé les vigiles après qu'un homme a menacé de l'attaquer. Des images amateur des coups mortels qui lui ont été portés ont été diffusées sur les réseaux sociaux. La victime, identifiée par son père, se nommait Joao Alberto Silveira Freitas, un homme âgé de 40 ans. Des violences ont éclaté la semaine dernière quand des manifestants ont brisé des vitrines et s'en sont pris aux véhicules des livraison garés sur le parking du magasin. En plus des dédommagements, le ministère public a demandé à la justice de fermer le magasin où le drame s'est produit afin de réduire le risque de nouvelles violences. (Ricardo Brito; version française Nicolas Delame)

