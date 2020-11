Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Hongrie va opposer son veto au projet de budget de l'UE - site Reuters • 16/11/2020 à 10:30









BUDAPEST, 16 novembre (Reuters) - La Hongrie va opposer son veto lundi au projet de budget de l'Union européenne pour 2021-2027 en raison de son refus de voir le déboursement des fonds conditionné au respect de l'Etat de droit, rapporte le site internet portfolio.hu. Le gouvernement de Viktor Orban va exprimer cette position, à la fois sur le projet de budget et sur le plan de relance post-COVID-19, lorsque l'Allemagne, présidente en exercice de l'UE, demandera ce lundi aux Etats membres leur avis sur cette règle de conditionnalité, précise ce site internet. Le Premier ministre hongrois, accusé par l'UE d'atteinte aux principes démocratiques, a qualifié la semaine dernière de "chantage" la volonté de plusieurs pays européens de conditionner le versement de l'argent du budget au respect des règles de l'Etat de droit telles que l'indépendance de la justice ou la liberté de la presse. (Marton Dunai et Anita Komuves version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

