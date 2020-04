Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La hausse des provisions ampute le bénéfice de Goldman Sachs Reuters • 15/04/2020 à 14:30









15 avril (Reuters) - Le bénéfice de Goldman Sachs a chuté de près de moitié au premier trimestre en raison d'une augmentation de ses provisions face au coronavirus et de lourdes pertes sur ses investissements. La banque a annoncé mercredi un bénéfice net en baisse de 49% à 1,12 milliard de dollars (1 milliard d'euros), soit 3,11 dollars par action, contre 2,18 milliards de dollars (5,71 dollars par action) il y a un an. Les analystes l'attendaient en moyenne à 3,35 dollars, selon les données IBES de Refinitiv. "Notre rentabilité trimestrielle a inévitablement été affectée par la dislocation économique", a déclaré David Solomon, PDG de la banque américaine. "Alors que les mesures de politique publique pour endiguer la pandémie prennent racine, je suis fermement convaincu que notre entreprise sortira bien placée", a-t-il ajouté. Sous la houlette de David Solomon, Goldman Sachs a tenté de réduire sa dépendance à son activité de trading, qui a fait un bond au premier trimestre, et de développer son activité auprès des particuliers. Le revenu net total est resté stable à 8,74 milliards de dollars - contre 7,92 milliards pour le consensus - alors que l'activité de trading obligataire a connu sa meilleure performance trimestrielle en près de cinq ans. Le revenu du trading obligataire a bondi de 33% et celui des actions de 22%. Les résultats du groupe illustrent par ailleurs une faiblesse de son activité de gestion d'actifs où les pertes se sont élevées à 868 millions de dollars. Le titre de Goldman Sachs reculait de 1,5% avant l'ouverture de Wall Street. (Anirban Sen à Bangalore et Elizabeth Dilts à New York, version française Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)

Valeurs associées GOLDMAN SACHS GR NYSE -4.10%