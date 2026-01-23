La hausse des prix des puces mémoire assombrit les perspectives des fabricants d'électronique grand public

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La demande d'infrastructures d'IA fait grimper le prix des puces mémoire

Les ventes de smartphones et d'ordinateurs devraient diminuer en raison de la hausse des coûts

La pénurie de puces mémoire affecte surtout les fabricants d'appareils d'entrée et de milieu de gamme

Selon les analystes, Apple pourrait mieux résister à la flambée des prix que ses rivaux

(Ajout des remarques du fabricant de puces Intel sur le marché des PC aux paragraphes 4, 10 et 11) par Jaspreet Singh et Zaheer Kachwala

La demande mondiale de smartphones, d'ordinateurs personnels et de consoles de jeux devrait diminuer cette année, car les entreprises, du britannique Raspberry Pi

RPI.L à HP Inc HPQ.N , augmentent leurs prix pour compenser la hausse des coûts des puces mémoire. La construction rapide d'infrastructures d'intelligence artificielle par des entreprises technologiques américaines telles que OpenAI, Alphabet's GOOGL.O Google et Microsoft

MSFT.O a absorbé une grande partie de l'offre mondiale de puces mémoire, ce qui a fait grimper les prix car les fabricants donnent la priorité aux composants pour les centres de données à plus forte marge plutôt qu'aux appareils grand public. Samsung 005930.KS et SK Hynix 000660.KS de Corée du Sud, et Micron MU.O , les trois plus grands producteurs mondiaux de puces mémoire, ont tous déclaré qu'ils avaient du mal à répondre à la demande qui a fait grimper leurs bénéfices trimestriels.

"La hausse des prix (mémoire) est une dynamique que nous continuons à surveiller de près, en particulier par rapport au marché des clients, et qui pourrait limiter nos opportunités de revenus cette année", a déclaré jeudi David Zinsner, directeur financier d'Intel, en faisant référence à l'activité des puces pour ordinateurs personnels de l'entreprise.

Les cabinets d'études IDC et Counterpoint s'attendent désormais tous deux à ce que les ventes mondiales de smartphones diminuent d'au moins 2 % cette année, ce qui constitue un revirement radical par rapport aux perspectives de croissance qu'ils avaient formulées il y a quelques mois. Il s'agirait de la première baisse annuelle des livraisons depuis 2023. Le marché des PC devrait diminuer d'au moins 4,9 % en 2026, selon IDC, après une croissance de 8,1 % l'année dernière. Quant aux ventes de consoles, elles devraient chuter de 4,4 % cette année , après une croissance estimée à 5,8 % en 2025, selon TrendForce.

DES CHOIX DIFFICILES POUR LES FABRICANTS

Alors que plusieurs entreprises ont déjà augmenté leurs prix, les poids lourds de l'industrie que sont Apple AAPL.O et Dell DELL.N sont confrontés à un choix difficile: assumer les coûts et sacrifier les marges ou les répercuter sur les consommateurs au risque d'étouffer la demande.

"Les fabricants pourraient absorber certains coûts, mais compte tenu de l'ampleur de la pénurie, cela se traduira certainement par des prix plus élevés pour les consommateurs", a déclaré Jacob Bourne, analyste chez Emarketer.

"Cela se traduira par des ventes d'appareils grand public plus tièdes en 2026. Ce sera un défi pour ces entreprises qui essaient de vendre des produits pendant une période d'inflation plus importante." Le directeur général d'Intel , Lip-Bu Tan, a déclaré jeudi que si les grands fabricants d'appareils pouvaient mettre la main sur davantage de puces mémoire auprès de leurs fournisseurs, les petites entreprises, elles, se débattaient. "... ils manquent de mémoire, ils ne peuvent pas compléter les produits", a déclaré M. Tan lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats.

Le fabricant de puces a annoncé jeudi des revenus et des bénéfices trimestriels inférieurs aux estimations du marché, ce qui a fait chuter les actions de de 13 % dans les échanges après les heures de bureau. Les actions du fournisseur de processeurs PC concurrent AMD AMD.O ont également chuté de 1,2 %. Les analystes estiment que l'impact sera probablement plus prononcé pour les fabricants d'appareils de bas et de milieu de gamme, tels que les fabricants chinois de smartphones Xiaomi

1810.HK et TCLTechnology 000100.SZ et l'entreprise de PC Lenovo 0992.HK .

La pression est d'autant plus forte que l'on s'attend à ce que les augmentations de prix se poursuivent, peut-être même jusqu'à l'année prochaine. Counterpoint estime que les prix des mémoires augmenteront de 40 à 50 % au cours du premier trimestre, après la hausse de 50 % de l'année dernière.

"Au cours des deux derniers trimestres, nous avons constaté une inflation des prix de 1 000 % pour certains produits et les prix continuent d'augmenter", a déclaré Tobey Gonnerman, président du distributeur de semi-conducteurs Fusion Worldwide.

"Les consommateurs peuvent s'attendre à payer très bientôt des prix nettement plus élevés pour les ordinateurs portables, les téléphones mobiles, les objets connectés et les appareils de jeu." TrendForce a déclaré l'année dernière que Dell et Lenovo prévoyaient des hausses de prix allant jusqu'à 20 % au début de l'année 2026. Les actions de Raspberry Pi, Xiaomi, Dell, HP Inc et Lenovo ont toutes chuté au cours des trois derniers mois de 2025, Xiaomi affichant la plus forte baisse avec un recul de 27,2 %. Enrique Lores, directeur général de HP, a déclaré en novembre que l'entreprise augmenterait les prix des PC en raison des coûts "significatifs" des puces mémoire, tandis que le directeur général de Raspberry Pi a qualifié la hausse des coûts de "douloureuse" dans un billet de blog de décembre annonçant des augmentations de prix pour ses appareils.

L'affaiblissement de la demande pourrait également entraver les ventes des détaillants spécialisés dans l'électronique, tels que Best Buy BBY.N , qui avait déjà prévenu l'année dernière que les augmentations de prix liées aux tarifs douaniers pourraient dissuader les acheteurs potentiels. Apple publiera ses résultats le 29 janvier, tandis que Dell devrait le faire le 26 février. Xiaomi publie habituellement ses résultats à la fin du mois de mars.

LE POUVOIR DE MARCHÉ D'APPLE

Certains analystes estiment qu'Apple, grâce à sa taille, à son pouvoir de fixation des prix et à la profondeur de son réseau de fournisseurs, est mieux placé que ses petits concurrents pour faire face à la flambée des prix des puces mémoire. La société maintient généralement les prix de sa gamme phare d'iPhone aux États-Unis entre ses lancements de septembre. L'année dernière, elle a absorbé les centaines de millions de dollars de coûts liés aux tarifs, au lieu de les répercuter sur les clients. "Apple est mieux positionné, car il utilise des prix contractuels (plutôt que des prix au comptant plus volatils) pour ses achats, s'assurant ainsi de meilleurs prix", a déclaré William Kerwin, analyste chez Morningstar.

"Mais elle n'est pas à l'abri et pourrait devoir augmenter ses prix pour répercuter la hausse des coûts des intrants."