La hausse des prix des billets d'avion et des hôtels creuse le fossé entre les nantis et les démunis en matière de voyages estivaux aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les voyageurs à petit budget se tournent vers les destinations nationales et les croisières

* La demande en cabines haut de gamme reste forte, avec de légères hausses de tarifs

* Les réservations internationales chutent de 25 % cet été, selon InteleTravel

* Les voyageurs reportent leurs réservations dans l'espoir d'une baisse des tarifs aériens

(Ajout de commentaires du directeur général de Southwest au paragraphe 6) par Doyinsola Oladipo

La hausse des tarifs aériens et des prix des hôtels incite les Américains soucieux de leur budget à reporter ou à annuler leurs voyages estivaux, tandis que les voyageurs fortunés s'en tiennent à leurs projets de vacances malgré la hausse des prix.

Cette tendance souligne un fossé grandissant dans ce qui avait été une reprise résiliente du secteur du voyage après la pandémie, un autre exemple de ce qu'on appelle une économie en forme de K qui se manifeste sur les marchés de consommation tels que l'alimentation, la restauration et l'habillement.

La hausse de l'inflation, notamment celle des coûts du carburant, poussée à la hausse par la guerre menée par les États-Unis contre l'Iran depuis fin février, a été un facteur déterminant.

Au total, 45 % des Américains interrogés dans le cadre d'une récente enquête Deloitte ont déclaré avoir déjà prévu des voyages pour cet été, le taux le plus bas des six dernières années. La tranche de revenus intermédiaires (entre 100 000 et 199 000 dollars) a enregistré la plus forte baisse, passant de 45 % l'année précédente à 37 %. S'exprimant mercredi lors d'une conférence Bernstein, Robert Isom, directeur général d'American Airlines AAL.O , a déclaré qu'il ne faisait “aucun doute” que la demande suivait une courbe en forme de K, les voyageurs à revenus élevés devançant les clients à revenus moyens et modestes. Il a toutefois ajouté que les voyages progressaient dans toutes les tranches de revenus et que la demande de loisirs était “incroyablement” forte.

Bob Jordan, directeur général de Southwest Airlines

LUV.N , a fait écho à ses prévisions concernant la demande de loisirs lors de la conférence de jeudi, ajoutant que les haussesde tarifs observées depuis février étaient les plus importantes dont il se souvienne au cours de ses 38 années dans le secteur. Parmi les consommateurs à faibles et moyens revenus qui continuent de voyager, nombreux sont ceux qui attendent plus longtemps avant de réserver, dans l'espoir que les tarifs baissent. Certains voyageurs renoncent aux voyages internationaux et choisissent des destinations moins chères, plus proches de chez eux. Les consommateurs soucieux de leur budget optent pour des voyages en voiture ou des forfaits croisière, qui incluent souvent l'hébergement, les repas, les activités et parfois même les vols dans un prix forfaitaire.

Selon les données du gouvernement américain, les tarifs aériens ont augmenté de plus de 20 % en avril par rapport à l'année précédente, et les compagnies aériennes répercutent de plus en plus la hausse des coûts du carburant sur les tarifs et les frais, ce qui touche de manière disproportionnée les voyageurs en classe économique.

Les réservations pour les voyages internationaux à l'étranger cet été ont baissé d'un quart par rapport à l'année dernière, selon les données d'InteleTravel, une agence de voyages hébergée. “Certains se disent: 'Je vais attendre de voir si les prix baissent'”, explique Peter Vlitas, vice-président exécutif d’Internova Travel Group.

Ce recul est particulièrement visible à l’arrière de l’avion.

Les tarifs en classe premium ont augmenté de manière bien plus modérée – environ 7 % par rapport aux fortes hausses des tarifs en classe économique –, rendant les hausses de prix en classe affaires et en première classe relativement plus supportables pour les voyageurs aisés, a déclaré James Ferrara, directeur général d’InteleTravel. Kamar Andreas, 24 ans, jeune diplômé et escrimeur professionnel, a déclaré à Reuters qu’il avait annulé un voyage en Espagne au départ d’Atlanta, en Géorgie, cet été, car le billet d’avion avoisinait les 2 000 dollars. Il s’attendait à dépenser environ 1 000 dollars.

Andreas a indiqué qu'il avait quelques voyages indispensables prévus cette année, comme un stage d'entraînement en France, mais qu'il attendait même pour ces voyages dans l'espoir que les prix baissent. “J'essaie de voir si les prix vont fluctuer avant de réserver, car certains sont absurdes”,a-t-ildéclaré.

DES CHIFFRES D'ENSEMBLE SOLIDES MASQUENT UN FOSSÉ CROISSANT

Des millions d’Américains devraient tout de même voyager pendant les périodes de pointe estivales, ce qui reflète une volonté d’accepter la hausse des coûts. Les données de Deloitte montrent que les voyageurs prévoient de dépenser davantage pour leurs plus longs voyages estivaux cette année, même si le nombre de ménages participants est en baisse.

Mais les chiffres globaux solides du secteur masquent un fossé grandissant, et les agences de voyage et les plateformes de vente en ligne indiquent qu’elles voient cet écart se creuser à mesure que les gens sont contraints de changer leurs habitudes de voyage.

L'agente de voyage Erika Bullock a déclaré qu'environ la moitié des voyageurs censés participer à un voyage en groupe qu'elle avait organisé à Bali et en Thaïlande s'étaient désistés. “Je sais que les vols y sont pour beaucoup, mais en plus, un voyage en Thaïlande et à Bali, ce n'est pas donné,” a déclaré l'agente basée à Fort Worth, au Texas.

La demande pour les hôtels économiques s'affaiblit, certains opérateurs proposant des réductions pour remplir leurs chambres, tandis que les hôtels haut de gamme continuent d'enregistrer une croissance plus forte.

“Les jeunes et les personnes sous-employées ont de plus en plus de mal à s’en sortir,” a déclaré Aran Ryan, directeur des études sectorielles chez Tourism Economics, une société d’Oxford Economics. “Mais nous prévoyons tout de même une croissance positive du secteur du voyage cet été.”