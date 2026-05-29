La hausse des exportations a réduit le déficit commercial américain en avril

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* Le déficit commercial des biens s'est réduit de 3,4 % pour s'établir à 82,4 milliards de dollars en avril

* Les exportations de biens bondissent de 4,0 %; les importations de biens augmentent de 1,9 %

* Les stocks des grossistes augmentent de 0,5 %; ceux des détaillants progressent de 0,7 %

par Lucia Mutikani

Le déficit commercial américain sur les biens s'est réduit plus que prévu en avril, la forte hausse des exportations ayant compensé l'augmentation des importations, mais les économistes ont averti que cette tendance avait peu de chances d'être durable, les entreprises intensifiant leurs investissements dans l'intelligence artificielle. Le rapport préliminaire publié vendredi par le département du Commerce suggère que la guerre de trois mois soutenue par les États-Unis contre l'Iran , qui a perturbé le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, n'a pas encore eu d'impact significatif sur les flux commerciaux du pays. L'essor des dépenses en intelligence artificielle dépend largement des importations, notamment de puces informatiques.

“Les investissements apparemment incessants dans l'IA et la croissance en dehors du secteur technologique devraient stimuler les importations”, a déclaré Oren Klachkin, économiste des marchés financiers chez Nationwide. “La croissance des exportations devrait être relativement plus modérée, car l'impasse avec l'Iran pèse sur la demande étrangère, même si les expéditions solides de produits énergétiques permettront de compenser en partie cette baisse.”

Le déficit commercial des biens s'est réduit de 3,4 %, soit 2,9 milliards de dollars, pour s'établir à 82,4 milliards de dollars le mois dernier, a indiqué le Bureau du recensement du département du Commerce. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu un déficit commercial des biens de 86,5 milliards de dollars.

Les exportations de biens ont augmenté de 4,0 % pour atteindre 219,7 milliards de dollars. Les exportations de biens d'équipement ont bondi de 7,5 %. Les exportations de biens de consommation ont grimpé de 7,8 %, tandis que celles de fournitures industrielles, qui incluent le pétrole, ont augmenté de 2,1 %.

“La manne liée aux exportations de pétrole a sans doute été contrebalancée par la hausse des prix d'autres matières premières essentielles importées des pays du golfe Persique, telles que les engrais et l'aluminium”, a déclaré Carl Weinberg, économiste en chef chez High Frequency Economics. “Ainsi, comme prévu, le résultat net a été légèrement inférieur à ce que la flambée des prix de l'énergie laissait présager.”

Une forte augmentation des exportations de pétrole est attendue dans les mois à venir en raison du conflit au Moyen-Orient. Les États-Unis sont un exportateur net de pétrole.

Les exportations de véhicules automobiles et de pièces détachées ont baissé en avril, tout comme celles de denrées alimentaires, d'aliments pour animaux et de boissons.

L'IA STIMULE LES IMPORTATIONS DE BIENS D'ÉQUIPEMENT Les importations de biens ont augmenté de 1,9 % pour atteindre 302,1 milliards de dollars, portées par une hausse de 5,6 % des biens d'équipement, probablement liée à l'IA. Les importations de fournitures industrielles ont baissé de 1,9 %. Les importations de véhicules automobiles et de biens de consommation ont également enregistré des baisses importantes. Les économistes s'attendent à ce que la guerre en cours avec l'Iran et une décision rendue plus tôt cette année par la Cour suprême des États-Unis invalidant les droits de douane généralisés du président Donald Trump stimulent les importations cette année.

Le déficit commercial a pesé de 1,25 point de pourcentage sur le produit intérieur brut au premier trimestre. Il freine la croissance du PIB depuis deux trimestres consécutifs. L'économie a progressé à un taux annualisé de 1,6 % au dernier trimestre, après une expansion de 0,5 % sur la période d'octobre à décembre.

“Nous voyons un risque que les importations augmentent de manière significative au cours des prochains mois, car les entreprises tirent parti de la réduction des droits de douane sur de nombreux produits suite à la décision de la Cour suprême en février et tentent de constituer des stocks de précaution pour se protéger contre les perturbations de la chaîne d’approvisionnement liées à la guerre au Moyen-Orient”, a déclaré Oliver Allen, économiste senior pour les États-Unis chez Pantheon Macroeconomics.

Les stocks des entreprises ont diminué depuis le deuxième trimestre 2025. Une reconstitution des stocks limiterait l'impact prévu des importations sur la croissance économique. Le Bureau du recensement a également indiqué vendredi que les stocks de gros avaient augmenté de 0,5 % en avril, après une hausse de 1,5 % en mars. Les stocks des détaillants ont augmenté de 0,7 %, égalant la hausse de mars. Les stocks des concessionnaires de véhicules automobiles et de pièces détachées ont augmenté de 0,9 % après une hausse de 1,1 % le mois précédent.

Hors véhicules automobiles et pièces détachées, les stocks de détail ont progressé de 0,6 %, égalant la hausse de mars. Cette composante entre dans le calcul du PIB. Les économistes de Goldman Sachs ont maintenu inchangée leur estimation de croissance du PIB pour le deuxième trimestre, à 2,0 %.

Certains économistes considèrent toutefois la hausse des stocks comme un signe potentiel de ralentissement de la demande. La forte de l'inflation, attisée par la guerre, pèse sur le budget des consommateurs. Le revenu disponible des ménages, corrigé de l'inflation, a baissé pendant trois mois consécutifs et le taux d'épargne est tombé à son plus bas niveau depuis quatre ans en avril, a indiqué le gouvernement jeudi.

“Cela pourrait signaler un ralentissement inattendu des achats, et donc le début d'une correction économique”, a déclaré Carl Weinberg, de High Frequency Economics. “Cependant, nous avons besoin de plus de données pour en être certains.”