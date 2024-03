"La hausse des actifs risqués s’essouffle" (BFT IM)

(AOF) - "La hausse des actifs risqués s’essouffle sur fond de regain de tension obligataire lié à la viscosité de l’inflation". C’est ce qu’affirme Jeanne Asseraf-Bitton, Responsable de la Recherche et Stratégie de BFT IM, relevant que les marchés d’actions "plafonnent"."Les anticipations de marchés sur la baisse des taux directeurs en 2024 se réduisent encore, à 3 baisses pour la Fed et 3 ½ pour la BCE", souligne-t-elle."L’Eurozone reste en tête, tirée par les valeurs de l’énergie, de la consommation discrétionnaire, et les financières", tandis que "Tesla et Meta pèsent sur les indices américains".

La gérante souligne qu' "au niveau de la consommation", la désinflation est moindre que prévu aux Etats-unis à 3,2% l'an (3,8% en " cœur "). Le Supercœur (services hors énergie et logement) s'inscrit en hausse de 4,3% l'an et 6,8% annualisé sur 3 mois, et de même, les prix à la production marquent une hausse plus forte que prévu à 1,6% l'an (+2% hors alimentation et énergie).