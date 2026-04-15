La hausse de Robinhood se poursuit après la décision de la FINRA sur la limitation du day-trading

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
15 avril -
** Les actions de la plateforme de commerce de détail Robinhood HOOD.O grimpent de 7,9 % à 85,37 $ avant le marché, après avoir bondi de plus de 10 % au cours de la dernière séance
** Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) a déclaré dans un dépôt réglementaire mardi qu'elle remplacerait les dispositions actuelles de marge applicables au day-trading par des normes de marge intrajournalière modernes
** Ces changements modifient les exigences actuelles en matière de marge pour le day-trading qui interdisent à un trader d'effectuer plus de quatre transactions journalières sur une période de cinq jours si son compte sur marge contient moins de 25 000 $ d'actifs
** Les nouvelles normes de marge exigent désormais que les clients disposent de suffisamment de capitaux propres sur leur compte pour couvrir les risques qu'ils encourent à ce moment-là
** En supprimant les anciennes dispositions, la FINRA a déclaré que "davantage d'investisseurs de détail peuvent choisir de participer aux marchés et de poursuivre leurs stratégies de transactions préférées"
** La plateforme de trading eToro Group ETOR.O a augmenté de 1% mercredi après avoir augmenté de 4,2% lors de la dernière session; Interactive Brokers IBKR.O a gagné 1,4% après avoir augmenté de 3,4% lors de la session précédente
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