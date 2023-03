La guerre en Ukraine accélère la fragmentation et la transition énergétique

Au-delà du terrible coût humain, le conflit entre la Russie et l’Ukraine a également engendré de profondes répercussions économiques. Celui-ci a ainsi accéléré la fragmentation mondiale et donné un sentiment d'urgence à la transition et sécurité énergétique.

Ce qu'il faut retenir des répercussions économiques du conflit, sa possible évolution et ses conséquences en matière d'investissement.

Au-delà du terrible coût humain, le conflit entre la Russie et l'Ukraine a également engendré de profondes répercussions économiques. Celui-ci a ainsi accéléré la fragmentation mondiale et donné un sentiment d'urgence à la transition et sécurité énergétique. Les investisseurs sont confrontés à nouvel équilibre géopolitique, caractérisé par des chaînes de valeur plus courtes, un protectionnisme accru et une inflation plus élevée.

Quel impact économique ?

Le conflit a dévasté l'économie et le potentiel de production de l'Ukraine. Son PIB a diminué de plus de 30 % et, compte tenu des dommages continus aux infrastructures essentielles, le coût final de la reconstruction pourrait dépasser 1 000 milliards de dollars.

Jusqu'à récemment, les sanctions contre la Russie frappaient principalement sa balance des capitaux alors qu'accéder aux marchés des capitaux n'était pas nécessaire au financement de son effort de guerre. A plus long terme, les revenus en provenance de l'étranger se réduiront avec la dépendance à l'énergie russe, notamment celle de l'Europe.

Les dépenses de défense de la Russie ont crû de 60 %, mais les revenus de ses exportations de pétrole et de gaz ont diminué de 40 %. L'effort de guerre entraîne une forte détérioration des finances publiques, avec ces derniers mois des déficits publics jamais atteints auparavant.

En plus de la ponction budgétaire de la guerre, une "fuite des cerveaux" et des sanctions sur les importations de technologies compromettront sérieusement les perspectives de relancer les investissements et de diversifier la croissance russe.

En Europe, le choc initial sur l'approvisionnement en énergie a amputé le PIB de 4 % (termes de l'échange) et contribué à l'envolée de l'inflation. L'Europe a mobilisé une bonne partie de sa marge de manœuvre budgétaire pour amortir l'impact sur les ménages et les entreprises, mais il lui faudra développer un nouveau mix énergétique si elle entend préserver la compétitivité internationale de ses secteurs à forte intensité énergétique. Réduire la dépendance aux combustibles fossiles est une perspective de 10 à 15 ans. La guerre pourrait accélérer le programme climatique de la région et ses objectifs Net Zero.

Quelles conséquences pour les investisseurs ?

La meilleure comme la pire des issues possibles au conflit nous paraissent sous-estimées. Les probabilités que la guerre se prolonge ont augmenté, mais celles d'un cessez-le-feu au tournant de l'année prochaine restent sous-estimées. Le risque d'escalade en un affrontement direct avec l'Occident est également sous-estimé, alors qu'il mériterait selon nous d'anticiper la réaction des marchés face à de graves répercussions économiques et financières.

Quoiqu'il en soit, les investisseurs sont confrontés à une nouvelle donne géopolitique mondiale, caractérisée par des chaînes de valeur plus courtes, un protectionnisme accru et une inflation plus élevée. Ces bouleversements sont également porteurs d'opportunités pour les investisseurs. La course aux semi-conducteurs, à l'intelligence artificielle ou aux biotechnologies, ainsi que la quête d'indépendance énergétique et la diversification des chaînes d'approvisionnement, s'installent comme des thèmes majeurs à long terme.

Dans cet environnement nouveau et complexe, les matières premières peuvent s'avérer attrayantes. L'impact sur les marchés d'actions varie selon les secteurs et les entreprises, ce qui plaide pour une approche bottom-up. C'est particulièrement le cas pour les actions européennes, dont nous dressons un tableau au-delà de « l'illusion monétaire » actuelle.

Pour les marchés émergents, la fragmentation accrue qu'induit la guerre implique de se concentrer sur les spécificités des pays plutôt que sur la classe d'actifs. Avec un accès beaucoup plus limité aux capitaux étrangers, près de 60 % des pays à faible revenu risquent de connaître un grave problème d'endettement, et beaucoup seront contraints de restructurer leur dette extérieure publique et privée.

Concernant les devises, le conflit éclaire sur le rôle pivot que joueront les banques centrales, lesquelles devront repenser l'allocation de leurs réserves à la lumière de l'équilibre géopolitique qui prévaudra.

À plus long terme, l'incertitude concernant le prix et l'offre de l'énergie exigera une politique monétaire plus proactive, davantage guidée par les données que par les orientations prospectives des banques centrales.

Consulter l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous