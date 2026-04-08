La Grèce va interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans en 2027, annonce le PM

La Grèce va interdire l'accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans à partir du 1er janvier 2027, a annoncé mercredi le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, citant des problèmes d'anxiété et de sommeil et incriminant le design addictif des plateformes en ligne.

Les mineurs qui passent de longues heures devant les écrans ne permettent pas à leur esprit de se reposer et sont confrontés à la pression sans relâche des comparaisons constantes et des commentaires en ligne, a dit Kyriakos Mitsotakis dans une vidéo destinée aux jeunes grecs.

Le Premier ministre grec dit s'être entretenu avec des parents dont les enfants ont des problèmes de sommeil et de mal-être à cause des longues heures passées derrière leur écran de smartphone.

Près de 80% des personnes interrogées dans une étude de l'institut de sondage ALCO en février disaient approuver une telle interdiction.

Athènes a déjà banni les téléphones portables des écoles et instauré un contrôle parental sur les plateformes pour limiter le temps d'écran des adolescents.

"La Grèce sera l'un des premiers pays à prendre une telle mesure", a déclaré Kyriakos Mitsotakis. "Je suis certain, cependant, que nous ne serons pas les derniers. Notre but est de pousser l'Union européenne dans ce sens aussi."

La Slovénie, la Grande-Bretagne, l'Autriche et l'Espagne ont également dit travailler sur des mesures similaires.

En France, les sénateurs ont adopté fin mars un projet de loi prévoyant une interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans en France mais dans une version plus limitée que le texte voté fin janvier à l'Assemblée nationale.

L'Australie est devenue le premier pays dans le monde à bloquer l'accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 16 ans l'an dernier.

A lire : ENCADRE-Les pays cherchant à limiter l'accès des mineurs aux réseaux sociaux

(Reportage d'Antonis Pothitos; version française Zhifan Liu, édité par Benoit Van Overstraeten)