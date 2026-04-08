La Grèce va interdire les médias sociaux aux moins de 15 ans à partir de 2027 et appelle l'UE à agir

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* L'interdiction vise à lutter contre l'anxiété croissante, les problèmes de sommeil et la dépendance à l'écran

* À partir de 2027, les plateformes devront être en mesure de restreindre les utilisateurs sous peine d'amendes, selon le ministre

* Cette mesure fait suite à l'interdiction des médias sociaux pour les enfants de moins de 16 ans décrétée par l'Australie en décembre

* Le Premier ministre grec exhorte également l'Union européenne à adopter un système à l'échelle du bloc

(Plus de détails sur la mise en œuvre et des citations du gouvernement)

La Grèce interdira l'accès aux médias sociaux aux enfants de moins de 15 ans à partir du 1er janvier 2027, a déclaré mercredi le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis, citant l'anxiété croissante, les problèmes de sommeil et la conception addictive des plateformes en ligne.

Un sondage d'opinion réalisé par ALCO et publié en février a montré qu'environ 80 % des personnes interrogées approuvaient l'interdiction . Le gouvernement grec a déjà interdit les téléphones portables dans les écoles et mis en place des plateformes de contrôle parental pour limiter le temps d'écran des adolescents.

"La Grèce sera l'un des premiers pays à prendre une telle initiative", a déclaré M. Mitsotakis dans un message vidéo, ajoutant qu'il s'était entretenu avec les parents avant de prendre cette décision. "Je suis toutefois certain que ce ne sera pas le dernier. Notre objectif est de pousser l'Union européenne dans cette direction également."

En décembre, l'Australie est devenue le premier pays au monde à interdire les médias sociaux aux enfants de moins de 16 ans, en bloquant l'accès à des plateformes telles que TikTok, YouTube d'Alphabet GOOGL.O et Instagram et Facebook de Meta

META.O .

Meta, Snapchat et TikTok ont déclaré qu'ils continuaient à penser que l'interdiction australienne ne protégerait pas les jeunes, mais qu'ils s'engageaient à la respecter.

La Grèce ne peut pas encore obliger ces plateformes de médias sociaux à vérifier l'âge de leurs utilisateurs, mais elle leur recommande d'utiliser les mécanismes que l'UE et la Grèce ont déjà mis en place, a déclaré le gouvernement, qui a exhorté les parents à contribuer à cet effort.

À partir du 1er janvier 2027, les plateformes devront être en mesure de restreindre les utilisateurs sous peine de se voir infliger des amendes décrites dans la loi européenne sur les services numériques (DSA) pouvant atteindre 6 % de leur chiffre d'affaires global, a déclaré le ministre de la gouvernance numérique, Dimitris Papastergiou.

Le parlement grec légiférera sur l'interdiction à la mi-2026. D'autres pays renforcent également les règles sur les médias sociaux: le Royaume-Uni, la Malaisie, la France, le Danemark et la Pologne envisagent une interdiction ou sont en train de légiférer en ce sens.

Dans une lettre séparée adressée à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, Mitsotakis a appelé à une action coordonnée de l'Union européenne, estimant que les mesures nationales ne suffiraient pas à elles seules à protéger les mineurs de la dépendance à l'égard d'Internet.

Dans sa lettre, il propose de fixer à 15 ans l'"âge de la majorité numérique" dans l'Union européenne, de rendre obligatoire la vérification de l'âge et la revérification régulière pour toutes les plateformes, et de mettre en place un cadre harmonisé d'application et de sanction, en demandant instamment à l'Union de mettre en place un système unifié d'ici à la fin de l'année 2026.

Les pays de l'UE n'ont pas la flexibilité de l'Australie en la matière, a déclaré le ministre d'État Akis Skertsos lors d'une conférence de presse conjointe.

"La législation nationale est liée et influencée dans une large mesure par la législation européenne", a-t-il déclaré. "Si nous ne disposons pas d'un cadre législatif européen, la législation nationale seule sera inefficace."