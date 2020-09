Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Grèce va acquérir 18 Rafale, annonce le Premier ministre Reuters • 12/09/2020 à 20:20









(Actualisé avec réactions de la ministre des Armées et de Dassault) ATHENES, 12 septembre (Reuters) - La Grèce va acquérir 18 Rafale, l'appareil de combat de Dassault aviation AVMD.PA , a annoncé samedi le Premier ministre, sur fond de tensions avec la Turquie. Jugeant le moment venu de doter l'armée de moyens supplémentaires, Kyriakos Mitsotakis a également annoncé la commande de quatre nouvelles frégates, la modernisation de quatre autres et le recrutement de 15.000 militaires. Les tensions entre Athènes et Ankara se sont aggravées depuis le lancement en août d'une campagne turque de prospection gazière dans une zone contestée de Méditerranée orientale riche en hydrocarbures. Grèce, France et Italie ont procédé récemment à des manoeuvres militaires dans ce secteur. "Pour la première fois un pays européen souhaite se doter d'avions de combat Rafale", s'est félicitée la ministre française des Armées. "Cette annonce constitue un succès pour l'industrie aéronautique française, en particulier Dassault Aviation ainsi que les autres acteurs industriels français, et notamment les nombreuses PME concernées par la construction du Rafale", ajoute Florence Parly dans un communiqué. Eric Trappier, Président-Directeur général de Dassault Aviation, s'est également réjoui du choix d'Athènes, "qui conforte, dit-il, la relation exceptionnelle que nous entretenons avec la Grèce depuis près d'un demi-siècle (...)" "Dassault Aviation est totalement mobilisé pour répondre aux besoins opérationnels exprimés par l'armée de l'air grecque, et contribuer ainsi à assurer la souveraineté de la Grèce et la sécurité du peuple grec", ajoute-t-il. (George Georgiopoulos et Renee Maltezou, avec Tangi Salaün à Paris, édité par Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées DASSAULT AVIATION Euronext Paris -3.04%