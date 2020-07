Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Grande-Bretagne va assouplir ses règles de quarantaine Reuters • 02/07/2020 à 15:14









LONDRES, 2 juillet (Reuters) - Le Grande-Bretagne va assouplir ses mesures de quarantaine pour les passagers aériens, a annoncé jeudi un porte-parole de Boris Johnson, ajoutant que les détails de ce plan seront révélés cette semaine. Le gouvernement a déclaré vendredi qu'il allait abandonner la période de quarantaine de 14 jours pour les personnes arrivant de pays présentant un risque peu élevé de COVID-19, mais n'a pas encore établi la liste des pays inclus. Les projets de ponts aériens seront simplement abandonnés et les règles de quarantaine abandonnées pour les passagers venant de 75 pays afin que les gens puissent partir en vacances, a rapporté le Daily Telegraph. Ces destinations devraient inclure la quasi-totalité des pays de l'Union européenne, les territoires britanniques tels que les Bermudes et Gibraltar, ainsi que la Turquie, la Thaïlande, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. (Elizabeth Piper, version française Olivier Cherfan, édité par Jean-Michel Bélot)

