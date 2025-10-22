La Grande-Bretagne s'attaque à la domination d'Apple et de Google sur les smartphones

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des réponses de Google et d'Apple aux paragraphes 6 à 10)

La Grande-Bretagne a décidé mercredi de desserrer l'emprise d'Apple AAPL.O et de Google

GOOGL.O sur les smartphones en les désignant comme ayant un "statut de marché stratégique", ce qui lui donne le pouvoir d'exiger des changements spécifiques pour stimuler la concurrence.

L'autorité de la concurrence et des marchés a déclaré que les plateformes mobiles d'Apple et de Google étaient utilisées par des entreprises dans l'ensemble de l'économie, mais que les règles de ces plateformes pouvaient "limiter l'innovation et la concurrence".

Elle a indiqué qu'elle se joignait aux États-Unis, à l'Union européenne, au Japon et à d'autres pays pour prendre des mesures visant à soutenir les entreprises et les consommateurs qui dépendent des plateformes mobiles.

Presque tous les smartphones en Grande-Bretagne fonctionnent avec les systèmes d'exploitation iOS d'Apple ou Android de Google, et leurs boutiques d'applications et navigateurs respectifs occupent des positions exclusives ou dominantes sur leurs plateformes.

La CMA a déclaré que sa décision ne constituait pas un constat de faute et n'introduisait pas d'exigences immédiates, mais qu'elle allait maintenant envisager des "interventions proportionnées et ciblées" pour garantir que les plateformes soient ouvertes à une concurrence effective.

Google, qui a reçu la première désignation SMS au début du mois pour ses activités de recherche, a déclaré que la seconde était "décevante, disproportionnée et injustifiée".

"Les prochaines étapes de la CMA seront cruciales si le régime des marchés numériques du Royaume-Uni doit tenir sa promesse d'être favorable à la croissance et à l'innovation", a déclaré Oliver Bethell, directeur principal de la concurrence chez Google, dans un billet de blog.

Apple a déclaré qu'elle "travaillait sans relâche" pour créer les meilleurs produits, services et l'expérience utilisateur.

"L'adoption par le Royaume-Uni de règles similaires à celles de l'UE nuirait à ces efforts, laissant les utilisateurs avec une confidentialité et une sécurité plus faibles, un accès retardé aux nouvelles fonctionnalités et une expérience fragmentée et moins homogène", a déclaré Apple.

"Nous avons vu l'impact de la réglementation sur les utilisateurs d'Apple dans l'UE, et nous demandons instamment au Royaume-Uni de ne pas suivre la même voie."