La Grande-Bretagne et la Chine saluent le rétablissement de leurs liens, tandis que M. Starmer cherche à établir des relations "sophistiquées"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Starmer est le premier Premier ministre britannique à se rendre en Chine depuis 2018

*

Starmer appelle à une relation "sophistiquée" avec la Chine

*

La dernière vague de diplomatie intervient dans un contexte de tensions avec Trump

*

Starmer parle affaires, football et Shakespeare avec Xi

*

L'entreprise britannique AstraZeneca annonce un investissement de 15 milliards de dollars en Chine

(Mise à jour avec la réduction de moitié des droits de douane sur le whisky dans le paragraphe 3, le contexte dans le paragraphe 15, le ministre du commerce dans le paragraphe 22) par Andrew MacAskill

La Grande-Bretagne et la Chine ont salué jeudi une reprise des relations, après que le Premier ministre Keir Starmer et le président Xi Jinping se sont engagés à renforcer la coopération en matière de commerce, d'investissement et de technologie, dans l'intérêt mutuel des deux pays.

Alors que les dirigeants occidentaux sont ébranlés par l'imprévisibilité du président américain Donald Trump , M. Starmer n'est que le dernier en date à se rendre en Chine , où il a appelé à une "relation plus sophistiquée" avec un meilleur accès au marché, des droits de douane moins élevés et des accords d'investissement.

Accueillant un dirigeant britannique pour la première fois en huit ans, Pékin a accepté un accès sans visa de 30 jours pour les Britanniques et de réduire de moitié les droits de douane chinois sur le whisky, tandis que le fabricant britannique de médicaments AstraZeneca AZN.L a annoncé un investissement de 15 milliards de dollars en Chine.

M. Starmer a passé environ trois heures avec M. Xi lors d'un sommet officiel et d'un déjeuner, au cours desquels les deux hommes ont discuté de commerce et de sécurité, de la guerre en Ukraine, ainsi que de football et de Shakespeare.

STARMER À LA RECHERCHE DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE

M. Starmer, dont le gouvernement travailliste de centre-gauche a eu du mal à assurer la croissance économique qu'il avait promise, a fait de l'amélioration des relations avec la deuxième économie mondiale une priorité.

Cela a suscité des critiques de la part de certains hommes politiques britanniques et américains qui accusent la Chine de mener des activités d'espionnage industriel et de violer les droits de l'homme.

Le premier ministre britannique a présenté un projet d'AstraZeneca visant à mettre au point de nouveaux médicaments en investissant massivement dans ses activités en Chine comme une preuve des avantages qui pourraient en découler pour les deux pays.

Mais il a également déclaré que des liens plus étroits permettraient à la Grande-Bretagne de s'engager dans un "dialogue franc" en cas de désaccord.

"La Chine est un acteur essentiel sur la scène mondiale, et il est vital que nous construisions une relation plus sophistiquée qui nous permette d'identifier les opportunités de collaboration, mais aussi, bien sûr, de permettre un dialogue significatif sur les domaines où nous sommes en désaccord", a déclaré M. Starmer à M. Xi au début de leur rencontre.

M. Xi a déclaré que la Chine était prête à développer un partenariat à long terme avec la Grande-Bretagne après des "rebondissements" dans les relations qui ne servaient les intérêts d'aucun des deux pays.

"Nous pouvons obtenir un résultat qui résistera à l'épreuve de l'histoire", a déclaré M. Xi à M. Starmer, entouré de ses principaux ministres, lors de leur sommet au Grand Hall du Peuple.

M. Starmer a ensuite déclaré aux journalistes qu'il avait eu une "discussion respectueuse" avec M. Xi sur le cas de Jimmy Lai, l'ancien magnat des médias de Hong Kong et citoyen britannique qui a été condamné en décembre pour des infractions liées à la sécurité nationale.

LES ALLIÉS OCCIDENTAUX ÉBRANLÉS PAR L'IMPRÉVISIBILITÉ DE TRUMP

La visite de M. Starmer intervient alors que M. Trump menace de manière intermittente de mettre en place des tarifs douaniens et s'engage à prendre le contrôle du Groenland, un territoire autonome du Danemark, ce qui a ébranlé les alliés de longue date des États-Unis, tels que la Grande-Bretagne.

Le chancelier allemand Friedrich Merz devrait se rendre en Chine prochainement et M. Trump lui-même a déclaré qu'il s'y rendrait en avril.

Si M. Starmer n'a pas encore réussi à conclure des accords commerciaux de l'ampleur de ceux conclus lors d'une récente visite du Premier ministre canadien Mark Carney ), il a néanmoins contribué à rétablir des liens qui s'étaient détériorés sous les précédents gouvernements conservateurs.

Sous ces derniers, la Grande-Bretagne a freiné certains investissements chinois pour des raisons de sécurité nationale et s'est inquiétée de la répression des libertés politiques à Hong Kong.

Kemi Badenoch, la chef du parti conservateur britannique d'opposition, a déclaré mercredi qu'elle ne se serait pas rendue en Chine en raison des risques que le pays pose en matière de sécurité.

Les services de sécurité britanniques affirment que la Chine espionne régulièrement le gouvernement. La Chine nie ces allégations.

STARMER SALUE L'AMÉLIORATION DES RELATIONS

M. Starmer, qui était accompagné de plus de 50 chefs d'entreprise, a déclaré que les relations avec la Chine étaient désormais "solides" et qu'il voyait en M. Xi quelqu'un avec qui il pourrait faire des affaires.

Il a qualifié la rencontre de chaleureuse et constructive, ajoutant que les deux hommes ont discuté de la Premier League anglaise de football, qui compte de nombreux supporters en Chine, tout en mangeant de la morue rôtie et des boulettes de riz sucré.

Il a offert à M. Xi un ballon d'un match récent entre Manchester United, l'équipe favorite du président chinois, et Arsenal, l'équipe du premier ministre britannique.

Le ministre chinois du commerce, Wang Wentao, a déclaré, après avoir rencontré le ministre britannique des affaires Peter Kyle, que Pékin souhaitait approfondir leurs échanges de services, importer des produits britanniques de haute qualité et, en retour, bénéficier d'un environnement d'investissement prévisible en Grande-Bretagne.

PLAN DE LUTTE CONTRE LES PASSEURS

M. Starmer, qui a également conclu des accords visant à améliorer les échanges avec les États-Unis, l'Union européenne et l'Inde, sollicite également l'aide de Pékin pour renforcer la sécurité, en annonçant que les deux pays s'attaqueraient conjointement aux gangs impliqués dans le trafic de migrants clandestins.

L'accord porte sur la réduction de l'utilisation de moteurs fabriqués en Chine pour les petits bateaux qui transportent des personnes à travers la Manche pour demander l'asile en Grande-Bretagne.

Les fonctionnaires britanniques et chinois partageront des informations afin d'identifier les itinéraires d'approvisionnement des passeurs et travailleront avec les fabricants chinois pour empêcher les entreprises légitimes d'être exploitées par le crime organisé, a déclaré Downing Street.

Après son arrivée à Pékin mercredi en fin de journée, M. Starmer a dîné dans un restaurant connu pour ses spécialités à base de champignons. Il s'est exercé à prononcer le mot chinois pour remercier - "xie xie" - avec le personnel du restaurant alors qu'il posait pour des photos, comme le montre une vidéo publiée sur Weibo.