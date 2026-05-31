La gouverneure du New Jersey accuse des agitateurs venus d'autres États d'avoir attisé les manifestations contre le centre de détention de l'ICE à Newark

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* "Presque toutes les personnes arrêtées vendredi ne sont pas originaires du New Jersey", déclare Sherrill

* La police a été déployée pour empêcher l'ICE d'"aggraver" la situation, selon la gouverneure

* Les responsables appellent à se concentrer sur l'amélioration des conditions de détention à Delaney

(Mise à jour de l'article publié le 30 mai pour ajouter un nouveau titre et un nouveau chapeau, ainsi que la déclaration du maire de Newark de dimanche aux paragraphes 4 et 5.) par Karen Freifeld

Des agitateurs venus d'autres États ont exacerbé les tensions lors des manifestations devant un centre de détention pour immigrants à Newark, a déclaré samedi la gouverneure du New Jersey, Mikie Sherrill, alors que la ville imposait un couvre-feu nocturne autour du centre Delaney Hall, en proie à des troubles.

Mme Sherrill, qui avait ordonné à la police d'État de prendre le contrôle des abords du centre, a déclaré que cinq des six personnes arrêtées vendredi venaient d'autres États et que des "groupes extrémistes nationaux" s'étaient joints aux manifestations de samedi, exacerbant les tensions dans la ville.

"Vous n'avez rien à faire ici", a-t-elle déclaré à l'adresse de ceux qui étaient venus semer le chaos. "Vous n'aidez pas les personnes détenues à Delaney Hall. Vous n'aidez pas les familles des détenus et vous ne contribuez certainement pas à la sécurité du New Jersey."

Le maire de Newark, Ras Baraka, a imposé un couvre-feu nocturne dans un périmètre d'un demi-mile autour de Delaney Hall, à compter de dimanche matin.

"À partir de minuit, Doremus Avenue sera fermée à toute circulation piétonne. L’accès des véhicules sera strictement limité aux personnes ayant des raisons officielles avérées de se trouver dans la zone. Ce couvre-feu restera en vigueur tous les soirs de 21 h à 6 h jusqu’à nouvel ordre", a-t-il déclaré dimanche dans un message publié sur X.

Vendredi, la police d’État a mis en place des "zones de manifestation protégées" après plusieurs jours d’affrontements entre manifestants et agents fédéraux devant Delaney, un centre de 1 000 places dont les détenus ont entamé une grève de la faim et une grève du travail pour dénoncer ce qu’ils qualifient de conditions inhumaines et exiger leur libération.

"C'est exactement là-dessus que nous devons nous concentrer en ce moment: militer pour de meilleures conditions pour les personnes à l'intérieur de l'établissement", a déclaré Mme Sherrill. "Nous ne pouvons pas laisser ce qui se passe à l'extérieur de Delaney Hall nous détourner de cette mission."

Mme Sherrill a déclaré qu’elle était "reconnaissante envers la grande majorité des manifestants qui se sont rassemblés pacifiquement et ont fait entendre leur voix au sujet des conditions de vie à Delaney Hall".

La société Geo Group (GEO.N) gère Delaney pour le compte de l’ICE (Immigration and Customs Enforcement). Le secrétaire à la Sécurité intérieure, Markwayne Mullin, a rejeté les allégations concernant le centre et a qualifié l’intervention de la police d’État de "victoire pour la loi et l’ordre".

Mais Sherrill, une démocrate, a laissé entendre que les autorités fédérales avaient aggravé la situation, l'ICE ayant utilisé des matraques contre les manifestants et pris d'autres mesures qu'elle a qualifiées d'inappropriées pour le contrôle des foules.

"Ils ont exacerbé les tensions d'une manière qui ne contribue pas à la sécurité publique", a-t-elle déclaré.

OBJECTIF: ASSURER LA SÉCURITÉ ET DES MANIFESTATIONS PACIFIQUES – SHERRILL

La gouverneure, qui a appelé à la fermeture de Delaney Hall, a déclaré que son objectif était de garantir des manifestations pacifiques et la sécurité publique — et d’éviter un afflux d’agents fédéraux.

"Ce à quoi nous travaillons actuellement, c’est de veiller à ce que l’ICE n’ait aucun prétexte pour aggraver cette situation", a déclaré Sherrill lors d’une conférence de presse.

Des affrontements entre les agents de l'immigration et les manifestants ont parfois dégénéré en violences dans d'autres États, notamment au Minnesota , où des agents fédéraux ont abattu deux personnes et en ont blessé d'autres.

La police d’État a tenté de mettre en place des zones où les manifestants pourraient se rassembler pacifiquement, ont indiqué les autorités du New Jersey. Mais les manifestants à qui l’on a ordonné de se disperser vendredi soir ont encerclé un véhicule des forces de l’ordre et proféré des menaces à l’encontre du personnel, a déclaré samedi le lieutenant-colonel David Sierotowicz, de la police d’État.

Certains militants ont été vus en train de récupérer des masques, des masques à gaz, des feux d'artifice, des pierres et d'autres projectiles dans une zone de tentes voisine, a déclaré Sierotowicz.

Une vidéo de vendredi montrait la police avançant avec des boucliers anti-émeutes et tirant des gaz lacrymogènes. Le lieutenant-colonel Sierotowicz a déclaré que la police avait utilisé des tactiques standard pour repousser la foule, sans blessures graves ni parmi le public ni parmi les forces de l'ordre.

"Nous n’avons frappé personne hier soir", a-t-il déclaré.

Les manifestations sont acceptables tant qu’elles restent pacifiques, ont déclaré les responsables de l’État. Samedi en milieu d’après-midi, des dizaines de manifestants scandaient des slogans tout en restant derrière les barrières mises en place par la police.

"Aujourd’hui et à l’avenir, j’exhorte ceux qui manifestent devant le Delaney Hall à calmer le jeu, afin que nous puissions nous concentrer sur les détenus et leurs familles", a déclaré Sherrill.