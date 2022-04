La gamme de fonds ODDO BHF Polaris : investir dans des tendances de croissance structurelles

La gamme de fonds ODDO BHF Polaris

Grâce à un style d‘investissement axé sur « la qualité », les fonds de la gamme ODDO BHF Polaris permettent de s'exposer à des opportunités d'investissement à long terme, même en temps de crise. La recette du succès selon nous consiste à prendre en compte les tendances de croissance structurelles.

La gamme ODDO BHF Polaris se compose de quatre fonds diversifiés globaux ayant chacun un profil de risque différent, de défensif à équilibré et de flexible à dynamique, profil défini en fonction de l'exposition maximale aux actions de chacun des portefeuilles. Investis majoritairement en actions et en obligations d‘entreprises, ils ont en commun une approche d‘investissement axée sur la qualité. La recherche de « qualité » est essentielle pour le succès des fonds même s'ils peuvent subir les fluctuations des marchés à court terme.

Une croissance structurelle

Outre leur résistance aux crises, les valeurs que nous jugeons de qualité doivent présenter une capacité de croissance structurelle, c‘est-à dire indépendante des cycles économiques. On retrouve cette composante dans des thèmes tels que la digitalisation et l'automatisation de l'économie, les nouvelles tendances de consommation et d'organisation du travail, le vieillissement de la population, et la croissance des revenus de la classe moyenne. La digitalisation de l‘économie conduit à une demande accrue de services informatiques. Les prestataires de services de paiement électronique bénéficient de la croissance du commerce en ligne. Dans les marchés émergents, les ventes de biens de consommation augmentent en même temps que les revenus des classes moyennes. Enfin le vieillissement de la population est favorable aux activités des entreprises présentes dans le secteur de la Santé.

Il est essentiel d‘identifier ces tendances de long terme qui peuvent façonner l‘évolution de l‘économie et des marchés financiers pour les années, voire les décennies à venir. Selon notre analyse, les principaux moteurs de ces "mégatendances“ sont la démographie et la technologie, L'utilisation du cloud et le recours accru à l‘intelligence artificielle modifient par exemple la structure de l‘économie. Dans les portefeuilles de la gamme de fonds ODDO BHF Polaris, nous sélectionnons des entreprises qui proposent des solutions cloud ou des sociétés de conseil en informatique qui accompagnent d‘autres entreprises dans leur processus de digitalisation.

Quand les boomers prendront leur retraite

La deuxième évolution importante concerne les nouvelles tendances de consommation : la part de la population ayant une affinité avec la technologie ne cesse d‘augmenter. Aux États-Unis, la part de population des baby-boomers - c‘est-à-dire la dernière génération dominante de l‘après-guerre (1946-64) - est désormais inférieure à celle des "Millenials“ (1981-96) ; la "génération Z“ (1997- 2012) devrait dépasser les "boomers“ dans les prochaines années et les "Millenials“ dans une quinzaine d‘années. La cohorte de la génération Z, la plus récente, a grandi avec le monde numérique et le voit comme une partie fondamentale de son espace de vie. La crise du Covid 19 et la distanciation sociale ont contribué à une approche accélérée des offres numériques, même parmi la population moins jeune. Le commerce en ligne a connu un bond en avant, de sorte que les services de paiement ont été très demandés.

En particulier lorsque la volatilité des marchés est élevée, il fait selon nous sens d‘investir dans de telles tendances de croissance structurelles et à long terme. En effet, les actions de ces secteurs peuvent plus facilement faire face aux revers temporaires qui sont toujours possibles. Elles constituent donc un élément important de la gestion des fonds multi-actifs pour le long terme.