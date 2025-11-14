La fusée New Glenn de Blue Origin déploie des satellites martiens et réussit l'atterrissage du booster

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Blue Origin veut concurrencer SpaceX sur un pied d'égalité

Le premier étage de la fusée atterrit en mer en toute sécurité

Le lancement marque le deuxième vol de New Glenn

La fusée déploie deux satellites de la Nasa à destination de Mars

(Ajout de détails sur l'atterrissage du booster, le commentaire du directeur général, les objectifs de la mission; succès du test de Viasat; paragraphes 4, 6, 11, 14) par Steve Gorman, Joey Roulette et Joe Skipper

La fusée géante New Glenn de la société spatiale Blue Origin du milliardaire Jeff Bezos a décollé de Floride pour sa première mission payante jeudi, envoyant deux satellites de la Nasa vers Mars et réussissant pour la première fois l'atterrissage de son booster réutilisable. Le premier vol de la puissante fusée à deux étages depuis son lancement inaugural en janvier et l'atterrissage réussi du booster en mer ont représenté des étapes clés pour Blue Origin dans sa quête pour rivaliser sur un pied d'égalité avec SpaceX d'Elon Musk, le premier service de lancement de fusées au monde. Une retransmission en direct sur le web de Blue Origin a montré la fusée s'élevant de sa tour de lancement dans un ciel clair de l'après-midi, dans un tonnerre de flammes et de nuages de vapeur, quelques instants après que ses sept moteurs BE-4 à carburant liquide se sont mis à rugir. Le lancement a eu lieu après plusieurs jours de retard en raison d'un ciel nuageux et d'une tempête géomagnétique. Une dizaine de minutes après le décollage, le premier étage de New Glenn, haut de 17 étages, a atterri sur le pont d'une barge, baptisée Jacklyn en l'honneur de la mère de Bezos, flottant dans l'Atlantique, réalisant pour Blue Origin un exploit important en matière de réutilisation, dont SpaceX a été le pionnier. La première tentative d'atterrissage de ce type, en janvier, avait échoué. Avec le lancement de jeudi, le vaisseau spatial jumeau EscaPADE de la Nasa est devenu la première charge utile scientifique que Blue Origin a livrée dans l'espace pour la Nasa ou tout autre client.

"Nous avons réussi notre mission aujourd'hui et je suis très fier de l'équipe", a déclaré Dave Limp, directeur général de Blue Origin, dans un communiqué.

Musk a salué la réussite de Blue Origin en publiant sur sa plateforme sociale X: "Félicitations à @JeffBezos et à l'équipe de @BlueOrigin!"

Des applaudissements ont retenti dans le centre de contrôle de mission Rocket Park de Blue Origin à Cap Canaveral lorsque la vidéo a montré l'atterrissage du booster, baptisé "Never Tell Me the Odds", en référence à une phrase prononcée par Han Solo, héros de "Star Wars", dans le film "L'Empire contre-attaque"

Une vingtaine de minutes plus tard, le centre de contrôle de la mission a confirmé que l'étage supérieur de New Glenn avait rempli sa mission principale: le déploiement du vaisseau spatial EscaPADE dans l'espace pour un voyage de 22 mois vers Mars.

BLEU ET OR

Les deux engins spatiaux, baptisés Blue et Gold, devraient atteindre Mars en 2027 et se placer sur des orbites elliptiques synchronisées pour étudier pendant 11 mois les conditions météorologiques de la planète. Les instruments à bord des satellites analyseront la façon dont les vents solaires - le flux fluctuant de particules chargées à haute énergie provenant du soleil - interagissent avec le champ magnétique martien relativement faible et comment cette interaction a contribué à l'appauvrissement de la fine atmosphère martienne. Les résultats permettront d'expliquer pourquoi Mars, autrefois plus chaude et plus humide, est devenue une planète désertique, et comment le rayonnement solaire affecte la surface martienne.

EscaPADE, abréviation de Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers, devait initialement être lancé en octobre 2024, mais son lancement a été retardé en raison de contretemps dans le développement de la fusée New Glenn.

Les satellites Bleu et Or ont été construits pour la Nasa par la société aérospatiale californienne Rocket Lab, avec des instruments fournis par l'Université de Californie à Berkeley. La fusée transportait également une charge utile secondaire de la société de satellites Viasat VSAT.O qui est restée attachée à l'étage supérieur pour une démonstration technique d'un relais spatial de données télémétriques au-dessus de la Terre. Blue Origin a déclaré que le test avait été un succès. Lorsque la fusée a effectué son premier vol en janvier, elle a transporté dans l'espace la propre charge utile de Blue Origin, un prototype de son vaisseau spatial manœuvrable Blue Ring que la société développe pour le Pentagone et des clients commerciaux.

Blue Origin, fondée par Bezos en 2000, était jusqu'à présent principalement connue pour son activité de tourisme spatial, qui consiste à transporter des passagers fortunés jusqu'aux confins de l'espace à bord de sa fusée suborbitale New Shepard. Ce véhicule réutilisable à un seul étage a également transporté plus de 200 expériences de recherche à l'intérieur de sa capsule.

RATTRAPER SPACEX

Blue Origin a dépensé des milliards de dollars pour développer New Glenn, une fusée de classe lourde conçue pour devenir le véhicule de référence de la société pour le transport de personnes et de marchandises en orbite.

Nommé en l'honneur de John Glenn, le premier Américain à avoir orbité autour de la Terre, le vaisseau spatial produit deux fois plus de poussée au décollage que la fusée Falcon 9 de SpaceX et à peu près autant que le véhicule Falcon Heavy de SpaceX, tout en offrant plus d'espace de chargement que ses rivaux.

La Nasa a dépensé environ 55 millions de dollars pour la mission EscaPADE - un prix modeste par rapport aux programmes spatiaux de plusieurs milliards de dollars de l'agence - et a payé 18 millions de dollars à Blue Origin pour le vol New Glenn, selon les données des marchés publics fédéraux.

Blue Origin fournit également des moteurs pour les fusées d'autres sociétés, notamment la Vulcan Centaur de United Launch Alliance, et travaille sur un module d'atterrissage lunaire avec équipage pour le programme d'exploration lunaire Artemis de la Nasa, ainsi que sur une station spatiale en collaboration avec d'autres entités.

Blue Origin a encore beaucoup à faire pour rattraper SpaceX, qui a lancé ses fusées Falcon pour près de 280 missions au cours des deux dernières années, la plupart d'entre elles étant destinées à sa propre entreprise de satellites Starlink.

L'entreprise de Musk développe également sa fusée Starship de nouvelle génération, un mastodonte en acier inoxydable conçu pour être entièrement réutilisable et servir à toute une série de missions, notamment des vols vers la Lune et Mars, et pour étendre le réseau de satellites Starlink de SpaceX.