La FTC enquête pour savoir si Ticketmaster en fait assez pour arrêter les robots de revente, selon Bloomberg News

La Commission fédérale du commerce des États-Unis enquête pour savoir si Ticketmaster, qui appartient à Live Nation, fait suffisamment d'efforts pour empêcher les robots de revendre illégalement des billets sur sa plateforme, a rapporté Bloomberg News lundi.

L'enquête, qui examine la conformité de l'unité de vente de billets avec la loi Better Online Ticket Sales (BOTS), est à un stade avancé et une décision sur la poursuite d'une affaire pourrait être prise dans les semaines à venir, a déclaré Bloomberg, citant des personnes familières avec l'affaire.

La loi de 2016 interdit l'utilisation de bots et d'autres méthodes pour contourner les limites d'achat de billets fixées par les vendeurs en ligne.

Dans le cadre de l'enquête, les enquêteurs de la FTC évaluent si Ticketmaster a un intérêt financier à permettre aux revendeurs de contourner ses règles de limitation d'achat de billets, selon le rapport.

Un règlement à l'amiable est également possible, selon Bloomberg. Si la FTC engage des poursuites et que Live Nation perd, la société pourrait se voir infliger des milliards de dollars de pénalités, la loi autorisant des amendes pouvant atteindre 53 000 dollars par infraction.

L'examen, qui a commencé sous le mandat de l'ancienne présidente de la FTC, Lina Khan, a pris de l'ampleur sous l'administration Trump et s'est intensifié après la débâcle de la billetterie de la tournée Eras de Taylor Swift en 2022, selon le rapport.

La FTC a refusé de commenter, tandis que Live Nation n'a pas répondu immédiatement lorsqu'elle a été contactée par Reuters.

En mai, le président Donald Trump a signé un décret visant à protéger les fans contre "l'exploitation de la vente à la sauvette de billets" et à réformer le secteur de la billetterie des spectacles.

L'année dernière, le ministère de la Justice et les procureurs généraux des États ont poursuivi Live Nation et Ticketmaster pour avoir prétendument monopolisé l' industrie des concerts en direct d'une manière préjudiciable aux artistes et aux fans.

En août, la FTC a poursuivi le revendeur de billets Key Investment Group , l'accusant d'avoir contourné les limites d'achat pour acquérir des milliers de billets pour des événements, dont la tournée Eras de Swift, et de les revendre à des prix exorbitants.