La France s'équipe de 16 systèmes radar Saab-Scania

Le ministère des Armées accélère la modernisation des capacités de détection basse couche avec une commande de véhicules équipés du radar Giraffe 1X, livrés dès 2026.

La Direction générale de l'Armement (DGA) annonce ce matin la commande de 8 systèmes VARDA supplémentaires, portant à 16 le nombre total de véhicules de détection aérienne acquis auprès des groupes suédois Saab et Scania. Cette nouvelle commande complète celle réalisée fin 2025 dans le cadre de la force d'acquisition réactive (FAR).

Ces systèmes remplaceront une partie des véhicules radars NC1 30 et NC1 40 de l'armée de Terre, en service depuis 1995. Les 8 premiers exemplaires doivent être livrés courant 2026, les suivants au premier semestre 2027.

Le radar Giraffe 1X de Saab, en bande X et à antenne active, offre une capacité de détection à 360° contre des menaces allant du micro-drone à l'aéronef de combat. Il intègre également un mode C-RAM (Counter Rocket Artillery and Mortar) permettant de suivre des tirs de roquettes, d'artillerie ou de mortier.

Les véhicules porteurs Scania seront produits et intégrés en France, à Angers, avec une configuration adaptée aux besoins de l'armée de Terre, incluant un pack énergie autonome et une cabine pouvant accueillir jusqu'à 5 personnes. A terme, le radar doit être intégré au véhicule blindé Serval.

Le titre Saab progresse de 0,5% ce matin à la Bourse de Stockholm.